"Se metió la guerrilla": oficial venezolano al discutir con disidente Farc

El embajador del Gobierno interino de Venezuela, Tomás Guanipa, divulgó en redes sociales un video en el que un presunto disidente armado de las antiguas Farc, con fusil M16 al hombro, desafía a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana a que lo capturen o le disparen.

“No me matan del primer tiro, pues me toca defenderme (…) primero me llevan muerto que yo disponer las armas. Yo no soy un delincuente”, dice el presunto guerrillero, con camuflado y armas de alto calibre, manoteando a las autoridades venezolanas.

Mientras el hombre vocifera sus advertencias, asegurando que él es un “revolucionario”, y reta a los uniformados venezolanos, a un oficial de la GNB se le escucha decir: “Se nos metió la guerrilla”.

Seguidamente, asegura que “no se van a ir” hasta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo ordene. “¿Quién manda acá? ¡El Gobierno! El día que a usted le digan, una circular, Maduro habla todos los días: la guerrilla que se vaya de Venezuela… Nos vamos”, dice el presunto disidente armado.

Para Guanipa, el video de más de dos minutos es una prueba irrefutable sobre la presunta “protección y alianza de Maduro con grupos terroristas”.

Las autoridades colombianas aseguran que están investigando la veracidad del video, la fecha de grabación y quién sería el presunto disidente armado, como denuncia el embajador interino, que desafía a los uniformados venezolanos.