Operación del Ejército en Arauca contra el ELN: un muerto, varios capturados y menores recuperados

Combates entre el Ejército y el ELN en el sur de Bolívar / Mario Franco

Tropas del Ejército Nacional, adscritas a la Brigada 18, sostienen fuertes combates contra integrantes del Batallón Héroes y Mártires, Compañía Capitán Dumar, del grupo criminal ELN, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con reportes preliminares en medio del desarrollo de las operaciones militares se registró la muerte en combate de un integrante de esta estructura criminal, además de varias capturas.

Durante las acciones ofensivas, las tropas también lograron la recuperación de menores de edad que presuntamente habían sido vinculados por este grupo armado, así como la incautación de material de guerra y explosivos.

Las operaciones militares continúan en la zona, con el objetivo de mantener el control territorial y garantizar la seguridad de la población civil en esta región del país afectada por la presencia de estructuras del ELN. Se espera que una vez las maniobras por parte de las tropas finalicen, se amplíen más detalles de la operación y sus resultados.

Noticia en desarrollo