Extraditan a Colombia a ‘El Monstruo de Latinoamérica’, señalado de delitos sexuales contra menores.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, materializó en Bogotá la extradición activa de Peter Francis Kennedy, conocido como alias “El Monstruo de Latinoamérica”, quien había sido capturado en Buenos Aires, Argentina.

El hombre era requerido por la justicia en Colombia por su presunta responsabilidad en graves delitos sexuales contra menores de edad. La captura en territorio argentino fue posible gracias a un trabajo de cooperación internacional entre INTERPOL Colombia e INTERPOL Argentina.

La Justicia colombiana determinó que Kennedy es responsable de los sucesos ocurridos durante 2022 en Cali, donde alquiló diferentes apartamentos en un edificio de la Avenida de las Américas, para llevar a niños, niñas y adolescentes, a cambio de dinero, para abusarlos sexualmente.

Asimismo, se comprobó que mantenía relaciones sexuales con animales y sometía a actos zoofílicos a los menores de edad.

Con su traslado al país, Kennedy quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas para responder por los delitos que le atribuye la Fiscalía General de la Nación.