40 mujeres comandarán tropas del Ejército en el Plan Democracia para proteger elecciones

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ejército tendrá a alrededor de 40 mujeres militares de arma de combate que asumirán el mando de pelotones y escuadras durante el despliegue del Plan Democracia, estrategia con la que se garantizará la seguridad de las elecciones en el país.

El dispositivo contempla el despliegue de más de 120.000 soldados para proteger las elecciones legislativas del 8 de marzo, así como los comicios presidenciales del 31 de mayo y una eventual segunda vuelta programada para el 21 de junio.

Lea también: MinDefensa pide alerta pese a cese al fuego del ELN para elecciones: “Son capaces de mentir”

Mujeres liderarán operaciones en todo el país

Dentro del operativo, oficiales y suboficiales, entre ellas tenientes, subtenientes y cabos primero, segundo y tercero, estarán al frente de unidades militares encargadas de custodiar puestos de votación y acompañar a las comunidades en distintas regiones del territorio nacional.

Entre los casos destacados se encuentra la subteniente Diana Carolina Suárez, piloto de aeronaves no tripuladas desplegada en el municipio de Firavitoba, en Boyacá. También la cabo tercero Nataly Cerón Cerón, quien lidera tropas en Ituango, en el norte de Antioquia.

Según la institución, estas militares tendrán la responsabilidad de tomar decisiones sobre el terreno, especialmente en municipios apartados y corredores estratégicos donde se requiere presencia permanente de la Fuerza Pública.

Seguridad para miles de puestos de votación

El Plan Democracia contempla la custodia de más de 5.000 puestos de votación, que agrupan más de 122.000 mesas electorales en todo el país, lo que representa un incremento frente al proceso electoral anterior y exige un mayor despliegue logístico y operativo.

Además, el dispositivo contará con una reserva estratégica cercana a 2.000 uniformados de unidades especializadas, así como con el apoyo de cerca de 40 aeronaves y más de 70 drones que reforzarán las labores de reconocimiento y vigilancia, especialmente en zonas de difícil acceso.

Coordinación con autoridades electorales

El Ejército trabajará con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades a través de Puestos de Mando Unificado a nivel nacional y regional, con el fin de mantener seguimiento permanente antes, durante y después de las jornadas electorales.