Donald Trump dice ante mandatarios latinoamericanos: “No voy a aprender su maldito idioma”

En un tono de broma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la frase y dijo que Marco Rubio le tiene “ventaja en el idioma”.

Donald Trump. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma”, dijo entre risas.

En dicha reunión, Trump también anunció una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su “ayuda”

Noticia en desarrollo...

