Defensora rechaza estigmatización del CINEP por parte del Clan del Golfo

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó las declaraciones del grupo armado ilegal Clan del Golfo, que estigmatizó al SINEP Programa por la Paz.

La jefa del Ministerio Público advirtió que este tipo de señalamientos afectan el buen nombre de la organización, pero también ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos en el país.

“La estigmatización de la que está siendo víctima el SINEP, y las organizaciones con las que trabaja en los territorios, vulnera su derecho al buen nombre y pone en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de quienes defienden los derechos humanos”, afirmó.

Riesgo para defensores de derechos humanos

La defensora del Pueblo recordó que el CINEP cuenta con una larga trayectoria en la promoción de los derechos humanos y en la construcción de paz en distintas regiones del país, acompañando procesos sociales y liderazgos comunitarios.

En ese sentido, alertó que este tipo de señalamientos pueden aumentar los riesgos contra quienes ejercen labores de liderazgo social.

“Demasiados defensores, defensoras, lideresas y líderes han sido asesinados o silenciados en Colombia como para tomar a la ligera estos hechos”, afirmó.

Antecedentes de violencia contra el CINEP.

Marín también recordó que esta organización ya ha sido víctima de la violencia en el pasado. En la década de los años noventa fueron asesinados Mario y Elsa Alvarado, integrantes vinculados al proceso del SINEP, hecho que calificó como un daño irreparable para la organización y para el movimiento de derechos humanos en el país.

“Su asesinato fue un daño irreparable al SINEP, pero también al movimiento de derechos humanos, y no podemos ni queremos presenciar cómo regresamos a épocas tristes de nuestra historia”, manifestó.

Llamado al Gobierno en el proceso de paz

La defensora solicitó al consejero comisionado de paz, Otty Patiño, y a los delegados del Gobierno en el espacio sociojurídico con ese grupo armado transmitir un mensaje claro de rechazo frente a este tipo de estigmatizaciones.

Según dice la defensora, cualquier avance en la construcción de paz debe incluir el respeto por las organizaciones sociales y por las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

“La construcción de paz implica respetar a las organizaciones sociales y territoriales y a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos”, concluyó.

¿Qué dijo el Clan del Golfo?

La polémica llega luego de que el grupo armado afirmara en su cuenta de X que el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, era una organización perteneciente a la guerrilla del ELN.

Luego de estas declaraciones se dieron diferentes reacciones, entre esas la de la defensora Iris Marín, el Centro de Memoria Histórica o la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).

Otras reacciones

Al rechazo de las declaraciones del Clan del Golfo, se unió el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en cabeza de su directora,María Gaitán: “manifiesta su rechazo ante los recientes señalamientos y amenazas emitidos por el grupo armado autodenominado Clan del Golfo contra el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), hechos que violentan y ponen en riesgo la vida e integridad de sus integrantes y de las comunidades que acompañan en el departamento del Chocó“.

Así mismo la Plataforma Colombiana por los Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines para una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, se unieron al rechazo.