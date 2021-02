"Número de hechos y víctimas de retención ilegal de la JEP, no coinciden"

La Procuraduría delegada con funciones de coordinación de intervención para la jurisdicción especial para la paz realiza observaciones al caso 01 de la retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP.

La Procuraduría analizó y comentó cada una de las fuentes de información que le fueron trasladadas hasta el 30 de agosto de 2020: “Una de las observaciones principales es que los datos estadísticos de las fuentes del Estado y las que se encuentran en el expediente no coinciden”. Lo que quiere decir que: “el número de hechos y víctimas señalados en las fuentes oficiales no corresponden con las que hasta la fecha se encuentran en el expediente”.

Las cifras que expone la Procuraduría en este documento en relación con el total de víctimas identificadas y de hechos, aun cuando no se hayan acreditado, difieren de ser cercanas de las presentadas por la magistratura. Esta situación se puede deber a que la magistratura cuenta con información que no ha sido trasladada a los intervinientes. Según el documento: “Lo anterior, debería ser un aspecto que la Sala de Verdad tome en consideración”.

La Procuraduría señala que, al analizar cada uno de los documentos que se encuentran en el expediente encontró que: “Existen serias dificultades metodológicas y no es claro cómo fue el recaudo de los datos. Por ejemplo, de los Tomos de la Fiscalía se extrajeron aproximadamente 466 hechos, pero las sentencias aportadas por esta institución que tienen que ver con casos FARC-EP superan por poco los 200 hechos y son muy pocas las coincidencias entre los casos. Esto, en principio, se debe a que la Fiscalía construyó esta información con fuentes abiertas, como noticias de prensa”.

Para el Ministerio Público el problema en la construcción de las fuentes se replica en los informes de víctimas: “Pues, son escasos aquellos que retratan de manera juiciosa este fenómeno de victimización y muchos de los existentes no cuentan con apartados metodológicos que permitan comprender cómo se obtuvieron los datos”.

“Las sentencias judiciales son las únicas fuentes que permitirían poder conocer con mayor detalle los hechos, son muy pocas las trasladadas y las que se encuentran en la SAI no se han incorporado, aunque el Ministerio Público ya lo ha solicitado. Sin embargo, es obligación de la JEP solucionar la situación jurídica de todos los comparecientes”, enfatizó la procuraduría.

La Procuraduría considera importante mencionar que los pocos informes de víctimas que se han incorporado solamente hacen referencia a algunos sectores muy limitados de la sociedad civil. Por tanto, “La representatividad real de las características del fenómeno identificadas puede tener un sesgo, en la medida en la que el hecho de no haber participado en el proceso no puede entenderse como equivalente a que no existieron casos de victimización de ciertos grupos de población”. En ese sentido, el Ministerio Público considera fundamental que se sigan adelantando esfuerzos dirigidos a invitar a las víctimas a participar dentro del Macrocaso 01, para ahondar en la elaboración de un expediente lo más completo posible.

Finalmente, señaló que: “La JEP debe hacer todos los esfuerzos posibles por darle a las víctimas respuestas individualizadas a sus peticiones y demandas de verdad para cumplir con el objetivo restaurativo del proceso”.