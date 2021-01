Zidane explota: “No ha sido un partido de fútbol, debería haberse aplazado”

Real Madrid empató 0-0 en su visita al Osasuna por la jornada 18 de LaLiga y no pudo ponerse líder del campeonato en medio de difíciles condiciones climáticas que, para el técnico Zinedine Zidane, evitaron que se viviera un verdadero partido de fútbol.

Entre nieve, frío y un rival incómodo como el Osasuna, detuvieron la intención del equipo de Zinedine Zidane de llevarse la victoria de Pamplona y hacerse con el liderato, que le siguen al Atlético de Madrid, aunque con un par de fechas de más.

Zidane no se guardó nada y explotó contra las condiciones en las que se disputó el partido, además, insistió que la Casa Blanca solamente pidió porque se lo pidieron.

"No ha sido un partido de fútbol. Las condiciones eran muy complicadas. No son excusas, pero no se daban las condiciones. Debería haberse aplazado", criticó muy enfadado Zidane.

Incluso, el francés aseguró que no tenía certeza de cuándo regresaría toda la plantilla a Madrid, dadas las condiciones climáticas.

"Nosotros jugamos el partido porque nos dijeron, pero al final en estas condiciones hemos visto lo que hemos visto. No sabemos cuándo vamos a volver, si mañana o pasado. Al final tenemos que aguantar y vamos a olvidarnos de eso para pensar en el miércoles”, manifestó.

Con ese resultado, el Real Madrid se mantiene segundo con 37 unidades a un punto del Atlético, que tiene 38, pero el equipo del Cholo Simeone cuenta con tres compromisos menos que su rival.