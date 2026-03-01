🔴 EN VIVO | Nuevos ataques de Irán HOY a Israel: Minuto a minuto del conflicto y últimas noticias

Israel lanzó este domingo una nueva oleada de bombardeos contra objetivos estratégicos en Teherán, en medio de la escalada militar que siguió a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, abatido el sábado en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

El Ejército israelí informó que su fuerza aérea avanza en la consolidación de la superioridad aérea sobre la capital iraní y aseguró que busca abrir un corredor operativo hacia el corazón político del país. Según voceros militares, cerca del 50 % de las reservas de misiles iraníes habría sido destruido durante los enfrentamientos registrados en junio de 2025.

Irán anuncia represalia “sin precedentes”

Desde Teherán, el presidente Masoud Pezeshkian calificó la muerte de Jameneí como una “declaración de guerra contra los musulmanes” y sostuvo que responder será “un deber y un derecho legítimo” de la República Islámica.

En la misma línea, el dirigente político Ali Larijani advirtió que Estados Unidos e Israel enfrentarán una respuesta “con una fuerza que jamás han conocido”. La Guardia Revolucionaria anunció que lanzará “en cualquier momento” lo que describió como la ofensiva “más feroz de la historia” contra territorio israelí y contra bases estadounidenses en la región.

Gobierno interino tras la muerte del líder supremo

En medio de la crisis, el ayatolá Alireza Arafi fue incorporado a un consejo de liderazgo provisional que gobernará junto al presidente y al jefe del poder judicial hasta que la Asamblea de Expertos designe a un nuevo líder supremo permanente.

Escalada regional y tensión internacional

El conflicto se extendió rápidamente más allá de las fronteras iraníes. Irán atacó por segundo día consecutivo objetivos en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras misiles activaron las sirenas de alerta en Jerusalén.

En Karachi, al menos ocho personas murieron durante protestas frente al consulado estadounidense, y en Bagdad cientos de manifestantes intentaron ingresar a la Zona Verde, donde se ubica la embajada de Estados Unidos.

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia y el organismo internacional de control nuclear anunció una reunión extraordinaria para abordar la situación en Irán.

EN VIVO | Ataque de Irán HOY 1 de marzo