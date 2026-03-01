Guardianes de la Revolución de Irán afirman haber golpeado portaviones de EEUU USS Abraham Lincoln

In this handout photograph released by the US Navy on February 6, 2026, Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) sail in the Arabian Sea, on February 6. The two foes recently resumed indirect talks, after the US president repeatedly threatened military action against Iran, at first over a deadly crackdown on protesters last month then more recently over its nuclear programme. Iran's atomic energy chief on February 19, 2026, said "no country can deprive Iran of the right" to nuclear enrichment, following fresh US warning that there were "many reasons" to strike the Islamic republic. (Photo by Petty officer 1st Class Jesse Monford / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / U.S. NAVY/ MASS COMMUNICATION SPECIALIST 1ST CLASS JESSE MONFORD" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / PETTY OFFICER 1ST CLASS JESSE MO

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

“El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear de la calse Nimitz que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

Los impactos en el buque estadounidense que ha anunciado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios iraníes no han sido confirmados por ninguna otra fuente.

Por el contrario, el Comando Central de Estados Unidos ha informado en X que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica y que el buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán.