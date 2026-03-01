Canadá goleó a Colombia en el inicio de la She Believes Cup: así quedó la tabla de posiciones / @USWNT

Amargo debut para la Selección Colombia Femenina en la She Believes Cup, campeonato de caracter amistoso que enfrenta a selecciones nacionales de todo el mundo. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia fueron derrotadas por 4-1 en suelo estadounidense y se encuentra en la última posición del grupo.

Dura caída para el elenco cafetero, que afrontó esta fecha FIFA como una preparación de cara a la Liga de Naciones de Conmebol, certamen que otorga los cupos sudamericanos al Mundial Femenino.

Más desazón teniendo en cuenta que Marsiglia alineó a sus mejores futbolistas, a excepción claro de la lesionada Mayra Ramírez. Colombia formó de la siguiente manera: Katherine Tapia; Ana Guzmán, Daniela Arias, Daniela Caracas, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Ilana Izquierdo, Leicy Santos; Linda Caicedo, Manuela Paví y Valerin Loboa.

Canadá 4-1 Colombia, She Believes Cup

Las norteamericanas se encargaron de abrir la cuenta sobre los 31 minutos, cuando Vanessa Gilles aprovechó un buen pase de Janine Sonis para vencer la resistencia rival. En el segundo tiempo (67′), la misma Sonis amplió diferencias tras un grosero error de la guardameta Katherine Tapia y Sydney Collins con un soberbio tiro libre decretó el 3-0 parcial a los 73′.

Colombia intentó meterse en partido al minuto 81, cuando Leicy Santos marcó el descuento desde el punto penal (clara infracción dentro del área), pero tan solo dos minutos después Gisela Robledo se fue expulsada por doble amonestación. Duró poco la ilusión tricolor. Finalmente, al 90′ llegó el definitivo tanto de Nichelle Prince.

Canadá pasa al primer lugar del grupo con tres puntos, mientras que Colombia es colera. Se está a la espera del resultado entre la local Estados Unidos y Argentina.

Tabla de posiciones de la She Believes Cup

Pos. Selección Puntos Diferencia Partidos 1. Canadá 3 +3 1 2. Estados Unidos 0 0 0 3. Argentina 0 0 0 4. Colombia 0 -3 1

En la segunda jornada de la She Believes Cup, la Selección Colombia se medirá con Estados Unidos, compromiso programado para el sábado 7 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde. Recuerde que todas las emociones de este encuentro las podrá seguir EN VIVO por el minuto a minuto de Caracol Deportes.