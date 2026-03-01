Resultados Lotería de Boyacá HOY 28 de febrero 2026: consulte los premios

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas en Colombia, destacada por su trayectoria y por entregar premios atractivos a sus jugadores. El sorteo se realiza cada sábado a las 10:40 de la noche.

En este tipo de juegos, el resultado depende totalmente del azar, lo que convierte a la suerte en el factor decisivo. Esa incertidumbre es precisamente lo que despierta ilusión y expectativa, porque en cualquier momento un número puede transformar la vida de alguien.

Jugar la Lotería de Boyacá

La misma entidad explica que los billetes de la lotería se pueden comprar en la calle, donde vendedores capacitados ofrecen diferentes números y series. De esta manera, usted puede elegir el billete que desee y tener la oportunidad de ganar en el sorteo programado.

Para mayor facilidad, los billetes también se pueden comprar en una amplia red de puntos de venta, como Supergiros o Efecty, o bien en línea a través de la página web oficial de la lotería.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 21 de febrero

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor: $15.000 millones

Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $300 millones

Premio Ilusión: $100–300 millones

Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones

Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores

Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Es importante destacar que los premios de la Lotería de Boyacá varían según la cantidad de coincidencias que tenga su billete con el número y la serie sorteados.

Tenga en cuenta que cada uno de los sorteos mencionados anteriormente, establece diferentes categorías de premios, según el nivel de acierto.

¿Cómo reclamar si resulta ganador?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido:

Premios menores a 50 UVT: Se pueden cobrar directamente en puntos de venta habilitados, presentando el billete original.

Premios entre 50 y 150 UVT: Es necesario diligenciar el formato que aparece al reverso del billete y presentarlo en oficinas de la entidad.

Premios superiores a 150 UVT: El ganador debe comunicarse por correo electrónico a la dirección premios@loteríadeboyaca.com o acercarse personalmente a la sede principal en Tunja para completar el proceso de validación.

