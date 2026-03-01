Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 mar 2026 Actualizado 21:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Premier League

Tabla de posiciones Premier League: así quedó el Arsenal, luego del sufrido triunfo ante Chelsea

El clásico londinense se definió con un apretado marcador de 2-1.

Tabla de posiciones Premier League: así quedó el Arsenal, luego del sufrido triunfo ante Chelsea. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images) / Stuart MacFarlane

Tabla de posiciones Premier League: así quedó el Arsenal, luego del sufrido triunfo ante Chelsea. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

La jornada 28 de la Premier League cerró con el espectacular clásico londinense entre Arsenal y Chelsea, compromiso que terminó con victoria gunner por 2-1 en el Emirates Stadium.

Le puede interesar: Remontada en Old Trafford: Daniel Muñoz lo intentó, pero el United impuso jerarquía

Arsenal 2-1 Chelsea

Arsenal se impuso en el derbi de la capital inglesa sobre Chelsea, gracias a su letal efectividad en la estrategia y el cuadro de Mikel Arteta mantiene el liderato con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City, que cuenta con un partido menos.

El marcador lo estrenó William Saliba, quien aprovechó un saque de esquina para adelantar a los locales, pero antes del descanso Piero Hincapié anotó en propia meta.

Lea también acá: Finalissima España Vs. Argentina, en vilo tras ataques en Medio Oriente

En la segunda parte, la pizarra volvió a ser decisiva cuando Jurriën Timber conectó otro envío a balón parado para devolver la ventaja al conjunto del norte de Londres.

A partir de ahí, el Arsenal supo gestionar su renta, favorecido por la superioridad numérica tras la expulsión de Pedro Neto, y certificó una victoria vital para sus aspiraciones al título. Los ‘Gunners’ mantienen el pulso por la Premier, que llevan 22 años sin ganar, y aumentan la racha a 11 partidos sin perder ante los ‘blues’ en todas las competiciones.

Resultados de la jornada 28 en Premier League

  • Arsenal 2-1 Chelsea
  • Wolverhampton 2-0 Aston Villa
  • Bournemouth 1-1 Sunderland
  • Liverpool 5-2 West Ham
  • Newcastle 2-3 Everton
  • Burnley 3-4 Brentford
  • Leeds United 0-1 Manchester City
  • Brighton 2-1 Nottingham Forest
  • Fulham 2-1 Tottenham Hotspur
  • Manchester United 2-1 Crystal Palace

Entérese de: ¿Álvaro Montero llevaría a Falcao al Mundial? “Ya sea Millonarios o la Selección, te va a sumar”

Tabla de posiciones de la Premier League

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir