Tabla de posiciones Premier League: así quedó el Arsenal, luego del sufrido triunfo ante Chelsea
El clásico londinense se definió con un apretado marcador de 2-1.
La jornada 28 de la Premier League cerró con el espectacular clásico londinense entre Arsenal y Chelsea, compromiso que terminó con victoria gunner por 2-1 en el Emirates Stadium.
Le puede interesar: Remontada en Old Trafford: Daniel Muñoz lo intentó, pero el United impuso jerarquía
Arsenal 2-1 Chelsea
Arsenal se impuso en el derbi de la capital inglesa sobre Chelsea, gracias a su letal efectividad en la estrategia y el cuadro de Mikel Arteta mantiene el liderato con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City, que cuenta con un partido menos.
El marcador lo estrenó William Saliba, quien aprovechó un saque de esquina para adelantar a los locales, pero antes del descanso Piero Hincapié anotó en propia meta.
Lea también acá: Finalissima España Vs. Argentina, en vilo tras ataques en Medio Oriente
En la segunda parte, la pizarra volvió a ser decisiva cuando Jurriën Timber conectó otro envío a balón parado para devolver la ventaja al conjunto del norte de Londres.
A partir de ahí, el Arsenal supo gestionar su renta, favorecido por la superioridad numérica tras la expulsión de Pedro Neto, y certificó una victoria vital para sus aspiraciones al título. Los ‘Gunners’ mantienen el pulso por la Premier, que llevan 22 años sin ganar, y aumentan la racha a 11 partidos sin perder ante los ‘blues’ en todas las competiciones.
Resultados de la jornada 28 en Premier League
- Arsenal 2-1 Chelsea
- Wolverhampton 2-0 Aston Villa
- Bournemouth 1-1 Sunderland
- Liverpool 5-2 West Ham
- Newcastle 2-3 Everton
- Burnley 3-4 Brentford
- Leeds United 0-1 Manchester City
- Brighton 2-1 Nottingham Forest
- Fulham 2-1 Tottenham Hotspur
- Manchester United 2-1 Crystal Palace
Entérese de: ¿Álvaro Montero llevaría a Falcao al Mundial? “Ya sea Millonarios o la Selección, te va a sumar”
Tabla de posiciones de la Premier League
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...