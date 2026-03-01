Tabla de posiciones Premier League: así quedó el Arsenal, luego del sufrido triunfo ante Chelsea

La jornada 28 de la Premier League cerró con el espectacular clásico londinense entre Arsenal y Chelsea, compromiso que terminó con victoria gunner por 2-1 en el Emirates Stadium.

Arsenal 2-1 Chelsea

Arsenal se impuso en el derbi de la capital inglesa sobre Chelsea, gracias a su letal efectividad en la estrategia y el cuadro de Mikel Arteta mantiene el liderato con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City, que cuenta con un partido menos.

El marcador lo estrenó William Saliba, quien aprovechó un saque de esquina para adelantar a los locales, pero antes del descanso Piero Hincapié anotó en propia meta.

En la segunda parte, la pizarra volvió a ser decisiva cuando Jurriën Timber conectó otro envío a balón parado para devolver la ventaja al conjunto del norte de Londres.

A partir de ahí, el Arsenal supo gestionar su renta, favorecido por la superioridad numérica tras la expulsión de Pedro Neto, y certificó una victoria vital para sus aspiraciones al título. Los ‘Gunners’ mantienen el pulso por la Premier, que llevan 22 años sin ganar, y aumentan la racha a 11 partidos sin perder ante los ‘blues’ en todas las competiciones.

Resultados de la jornada 28 en Premier League

Wolverhampton 2-0 Aston Villa

Bournemouth 1-1 Sunderland

Liverpool 5-2 West Ham

Newcastle 2-3 Everton

Burnley 3-4 Brentford

Leeds United 0-1 Manchester City

Brighton 2-1 Nottingham Forest

Fulham 2-1 Tottenham Hotspur

Manchester United 2-1 Crystal Palace

Tabla de posiciones de la Premier League