Ejército logró la incautación de más de 6 toneladas de estaño avaluado en 1 millón de dólares

El Ejército Nacional en el desarrollo del Plan Ayacucho, logró frustrar el envío y comercialización de más de 6 toneladas de cargamento de un mineral previamente identificado como estaño avaluadas en un millón de dólares, el cúal saldría de Puerto Carreño, en Vichada, hacia la ciudad de Bogotá, con destino final a China

La operación se dio de manera simultánea entre Puerto Carreño y Bogotá, a través de la inteligencia militar se conoció que desde el Aeropuerto Germán Olano, ubicado en la capital de Vichada, saldrían varias toneladas de mineral con características que indicarían que se trataría de estaño, lo que llevó a que se actuara de manera inmediata, se incautaron más de 380 lingotes de este mineral. Posteriormente, las autoridades de el Aeropuerto El Dorado realizaron una segunda fase de la operación, allí se incautaron otros más de 50 lingotes que estarían listos para ser enviados al exterior.

Según la inteligencia militar, este mineral proviene de Venezuela con ruta por Puerto Carreño hacia la capital del país.

El objetivo criminal para este cargamento era ingresarlo a mercados internacionales, principalmente ubicados en Asia, las labores de investigación y verificación de la incautación del material continúan con personal experto en identificación de minerales.

Esta fue una operación en desarrollo del Plan Ayacucho y la ejecución de operaciones coordinadas, la Vigésima Octava Brigada, a través del Gaula Militar de Oriente colombiano, en una operación conjunta con la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial colombiana, coordinada e interinstitucional con la Sijín de la policía Nacional, CTI de la Fiscalía y la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales.