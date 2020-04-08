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12 ago 2026 Actualizado 13:07

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Justicia
Caso Corrupción FIFA

Aplazada, por séptima vez, la sentencia contra Luis Bedoya por el FIFA Gate

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.

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Una vez más, por séptima oportunidad, ha sido postergada la sentencia en contra de Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tras declararse culpable de recibir sobornos desde 2007 hasta 2015, siendo uno de los principales testigos en el denominado caso del FIFA Gate.

Segú informó el VBAR de Caracol Radio, la nueva fecha para dictar sentencia al exdirigente sería el próximo 19 de junio.

Esta vez el aplazamiento sería debido a la crisis sanitaria por el brote del COVID-19 que azota al mundo y principalmente a Estados Unidos, lugar donde tendría que asistir a la Corte en Nueva York.


La sentencia de Luis Bedoya viene siendo aplazada desde el 25 de septiembre de 2017.

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