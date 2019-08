Paloma Valencia: "dar subsidios a quienes tenían plata no es delito"

La senadora Paloma Valencia le concedió una entrevista a Juanpis González, personaje que representa al bogotano clasista y peyorativo con la clase media y baja, interpretado por el comediante Alejandro Riaño. Allí hablaron de temas polémicos y que han sido de amplios debates y controversias, como el caso de Andrés Felipe Arias y las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro que lo tienen, actualmente, recluído en la Escuela de Caballería de Bogotá.

Valencia se refirió a Arias diciendo que "una cosa es que usted decida (respondiéndole a Juanpis) que es delito darle un subsidio a una empresa grande y eso no es delito, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo."

También defendió el programa Agro Ingreso Seguro explicando que "más del 80% de los beneficiarios fueron pequeños productores agropecuarios y solamente el 3% fueron grandes, y le dicen que es un peculado por apropiación de terceros".

"Y el otro (delito que se le imputa a Arias) es la celebración indebida de contratos porque hizo un contrato con bel ICA (...) que ha tenido el ministerio antes y después de Andrés Felipe Arias y que nunca le ha dado cárcel a ningún ministro".

También habló sobre la ley de doble instancia que se quiere aplicar al proceso contra el ex ministro de Agricultura: "no es que nos brinquemos la ley, es que tenga, como todos los colombianos, la doble instancia (...) todos los demás colombianos tienen ese derecho y él no."

En la entrevista, también hablaron sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República, la polarización, la libertad de mercados, la implementación de los acuerdos de paz y la presentación de un proyecto de ley que busca que haya una sala especial para el juzgamiento de los militares en la JEP; "nosotros creemos que los crímenes de lesa humanidad, independientemente de que quién los haya cometido, deben ser sancionados, señaló.

Las respuestas de la senadora generaron inconformismo y hasta rechazo en muchas personas que vieron la entrevista y quienes se manifestaron a través de sus redes sociales.

