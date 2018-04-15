Quesos del Caquetá para Colombia

Bogotá

Colombia es gran productor de quesos, gracias a su ubicación, su variedad de climas, la calidad de la leche y la tradición productora de alimentos lácteos.

Hablamos sobre producción de quesos en Caquetá, las variedades, su mercadeo a nivel nacional y las dificultades que encuentran los productores.

El invitado es Rafael Forero Forero, un productor de quesos del Caquetá, quien lleva más de 15 años produciéndolos y comercializándolos en Bogotá.