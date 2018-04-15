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09 jul 2026 Actualizado 09:54

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Ciencia y medio ambiente
Al Campo

Quesos del Caquetá para Colombia

La producción lechera caqueteña, considerada como de calidad superior, ha permitido la expansión de sus derivados por varias ciudades colombianas.

Proceso de quesos

Proceso de quesos(Foto cortesía: quesodelcaqueta.co)

Proceso de quesos
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Bogotá

Colombia es gran productor de quesos, gracias a su ubicación, su variedad de climas, la calidad de la leche y la tradición productora de alimentos lácteos.

Hablamos sobre producción de quesos en Caquetá, las variedades, su mercadeo a nivel nacional y las dificultades que encuentran los productores.

El invitado es Rafael Forero Forero, un productor de quesos del Caquetá, quien lleva más de 15 años produciéndolos y comercializándolos en Bogotá.

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Luis Enrique Rodríguez

Luis Enrique Rodríguez

Director Adjunto del Servicio Informativo de Caracol Radio desde 2009 y conductor del programa Al Campo...

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