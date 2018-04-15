Quesos del Caquetá para Colombia
La producción lechera caqueteña, considerada como de calidad superior, ha permitido la expansión de sus derivados por varias ciudades colombianas.
Bogotá
Colombia es gran productor de quesos, gracias a su ubicación, su variedad de climas, la calidad de la leche y la tradición productora de alimentos lácteos.
Hablamos sobre producción de quesos en Caquetá, las variedades, su mercadeo a nivel nacional y las dificultades que encuentran los productores.
El invitado es Rafael Forero Forero, un productor de quesos del Caquetá, quien lleva más de 15 años produciéndolos y comercializándolos en Bogotá.
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Luis Enrique Rodríguez
Director Adjunto del Servicio Informativo de Caracol Radio desde 2009 y conductor del programa Al Campo...