FEDECTI pide frenar aprobación de $735.000 millones en regalías y alerta riesgos en sesión del OCAD

La Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FEDECTI) pidió aplazar la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación, convocada para el 6 de agosto en Cartagena, al advertir posibles riesgos jurídicos, cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la necesidad de revisar antes de la votación proyectos por millones financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La solicitud quedó consignada en un oficio enviado a los integrantes del OCAD y con copia a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entidad que ejerce la Secretaría Técnica del órgano.

En el documento, la federación asegura que estas preocupaciones ya habían sido planteadas en sesiones anteriores y sostiene que el propio DNP había solicitado agilizar los procesos para evitar que las decisiones quedaran concentradas en la última jornada del actual Gobierno.

La petición se conoce en medio de denuncias por la sesión convocada para el último día del Gobierno. En los últimos días, congresistas de oposición cuestionaron que en esa jornada se buscaría aprobar 49 proyectos por cerca de $735.000 millones con recursos de regalías y pidieron revisar el proceso de evaluación previo a cualquier decisión.

Piden aplazar la votación

FEDECTI solicitó que los proyectos no sean sometidos a consideración del OCAD hasta que se resuelvan varios asuntos jurídicos y técnicos que, a su juicio, permanecen pendientes.

La organización considera que llevar estas decisiones a la última sesión del actual Gobierno genera incertidumbre y sostiene que primero deben garantizarse la seguridad jurídica y la transparencia del proceso.

Uno de los principales reparos del oficio se concentra en la Convocatoria 44.

Según FEDECTI, el orden del día contempla la aprobación de cinco proyectos, mientras que otras 30 iniciativas presentadas por universidades y diferentes entidades no habrían sido evaluadas, por lo que pidió explicar los criterios utilizados para definir qué proyectos avanzan y cuáles no.

Además, solicitó verificar que se respeten los principios de igualdad e imparcialidad y revisar si existen impedimentos, recusaciones o posibles conflictos de interés entre quienes participarán en la votación.

La federación también expresó reparos frente a las Convocatorias 45 y 47, al considerar que aún existen asuntos jurídicos pendientes antes de adoptar una decisión.

Sobre la Convocatoria 47 recordó que, en una sesión anterior del OCAD, se acordó aplazar cualquier determinación mientras se emitían conceptos jurídicos y se desarrollaban mesas técnicas, proceso que, según el oficio, todavía no tendría una conclusión conocida.

En cuanto a la Convocatoria 45, pidió una revisión adicional por los posibles efectos de una decisión del Consejo de Estado relacionada con la elección del rector de la Universidad de Pamplona, al considerar que podría tener incidencia sobre algunos documentos del proceso.

Piden revisar posibles conflictos de interés

FEDECTI también solicitó verificar si alguno de los integrantes del OCAD debe declararse impedido para participar en determinadas decisiones.

La organización pidió que cualquier impedimento, recusación o posible conflicto de interés sea analizado y quede consignado antes de iniciar las votaciones.