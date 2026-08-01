Deforestación en Colombia aumentó en 2025, aunque sigue 31 % por debajo de la registrada en 2021

Colombia perdió 119.483 hectáreas de bosque durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La cifra representa un aumento del 5,2 % frente a 2024, cuando se reportaron 113.608 hectáreas deforestadas, lo que evidencia que la pérdida de bosque volvió a crecer durante el último año.

A primera vista, el dato parece contradecir el balance positivo presentado por el Gobierno. Sin embargo, la explicación está en el punto de comparación. Mientras el aumento se calcula frente a 2024, el Gobierno mide sus resultados frente a 2021, año en el que el país perdió cerca de 174.000 hectáreas de bosque y que fue tomado como línea base del Plan Nacional de Desarrollo.

Bajo ese criterio, el Ideam asegura que la deforestación se redujo 31 %, superando la meta oficial de disminuirla en al menos un 20 %. Además, sostiene que entre 2022 y 2025 Colombia registró el menor nivel acumulado de deforestación de las últimas dos décadas.

Las cifras fueron presentadas por el Ideam, entidad encargada de medir cada año el estado de los bosques del país mediante imágenes satelitales, algoritmos especializados y análisis técnicos. La directora del instituto, Ghisliane Echeverry, explicó que este monitoreo permite conocer cuánto bosque se pierde, dónde ocurre la deforestación y cuáles son las principales causas para orientar las decisiones de las autoridades ambientales.

La Amazonía sigue siendo el mayor foco de la deforestación

El informe confirma que la Amazonía continúa concentrando la mayor parte de la pérdida de bosque en Colombia. En 2025 esa región registró 77.805 hectáreas deforestadas, equivalentes al 65 % del total nacional. Aunque el incremento frente al año anterior fue de apenas 681 hectáreas, esa variación explica buena parte del aumento registrado en el país.

El Ideam identificó diez núcleos activos de deforestación en el arco noroccidental amazónico y señaló que cinco departamentos concentran el 71 % de toda la pérdida de bosque registrada en Colombia.

Caquetá volvió a encabezar la lista como el departamento con mayor superficie deforestada. Allí también se encuentra Cartagena del Chairá, el municipio donde más bosque desapareció durante 2025, con 16.983 hectáreas, seguido por Mapiripán (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare).

El informe también muestra que la presión sobre los bosques no se limita a la Amazonía. Durante el último año aumentó la deforestación en el Pacífico, el Caribe, los Andes y la Orinoquia, lo que refleja que el problema sigue extendiéndose a otras regiones del país.

El acaparamiento de tierras sigue siendo la principal amenaza para los bosques

Uno de los hallazgos más importantes del informe es que la deforestación en Colombia no está impulsada principalmente por los cultivos ilícitos.

Según el Ideam, las mayores presiones sobre los bosques provienen del acaparamiento ilegal de tierras, es decir, la tala para apropiarse de terrenos; de la expansión de la ganadería extensiva y de la apertura de vías e infraestructura sin planificación. Estos procesos, advierte la entidad, siguen transformando de manera ilegal grandes extensiones de bosque, especialmente en la Amazonía.

Pese al aumento registrado frente a 2024, el informe también evidencia algunos avances. La deforestación dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales cayó 18,7 % durante el último año y representó el 8 % de toda la pérdida de bosque del país. Además, el Gobierno destacó acciones contra redes dedicadas al acaparamiento ilegal de tierras y programas de conservación desarrollados junto con comunidades amazónicas.

El balance deja un panorama con luces y sombras. Aunque el país mantiene una reducción frente a los niveles registrados en 2021 y el Gobierno sostiene que cumplió la meta de su Plan Nacional de Desarrollo, las cifras muestran que la deforestación volvió a crecer durante el último año y que la Amazonía sigue concentrando casi dos terceras partes de toda la pérdida de bosque en Colombia.

Para el Ideam, frenar el acaparamiento de tierras, controlar la expansión de la ganadería extensiva y evitar la apertura de vías sin planificación seguirá siendo clave para contener la desaparición de los bosques del país.