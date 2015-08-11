En Antioquia 348.568 niños reciben complementos alimenticios diarios

En Medellín, 290 mil niños reciben alimentación diaria a través de los programas restaurantes escolares, vaso de leche, desayuno y almuerzos víveres, en 478 Instituciones Educativas

El programa funciona de lunes a viernes y los fines de semana, a 25 mil pesos en el plan de complemento alimenticio

El director de la Unidad de seguridad alimentaria, Pedro Fernando Hoyos, explicó que para quienes reciben desayuno o almuerzo están consumiendo el 36% de los nutrientes y calorías requeridas al día, de acuerdo con las orientaciones de los expertos

“Medellín tiene una unidad de seguridad alimentaria que está reglamentada por un acuerdo del Concejo de Medellín y tiene un presupuesto único en Colombia. Los restaurantes escolares se manejan desde una licitación pública y atiende a 290 mil niños, con recursos propios y del Ministerio de Educación”, explicó a Caracol Radio, el funcionario municipal

De acuerdo con la administración local, en Medellín existen tres tipos de distribución: la primera es la entrega directa del plato de comida, elaborado desde la bodega del contratista; la segunda consiste en la entrega de suministros para su preparación en los colegios y la tercera es el vaso de leche con un complemento que se entrega como media mañana

ControlesTodas estas modalidades son supervisadas tanto por la alcaldía, como los colegios y la comunidad, en dos filtros

“Tenemos un equipo de supervisión de 50 profesionales que están tanto en campo como en planta, es el equipo filtro. Ellos vigilan a los tres contratistas que tienen seis plantas, de donde parten la alimentación… Todas las madrugadas, desde las 3 de la mañana, el supervisor de planta vigila la bodega de cada uno de los contratistas; revisando y haciendo pruebas aleatorias y revisando la calidad de los alimentos, tanto en la temperatura como en la calidad propia de los alimentos”, afirmó Pedro Fernando HoyosSegún la alcaldía de Medellín, en la ciudad no han ocurrido casos de intoxicación o dificultades con los alimentos, precisamente por los controles y la veeduría que se aplica con los dos filtros. Agregó que cuando se detectan inconsistencias el contratista está obligado a reemplazar el alimento

“En campo tenemos un equipo de trabajo grande, que son aproximadamente 46 profesionales, que están visitando institución educativa por institución educativa… Son 478 instituciones educativas, a su vez tenemos en cada uno de los colegios un comité de apoyo, compuesto por un estudiante, un líder de la comunidad, una madre de familia y un docente, ahí tenemos otro filtro, porque ellos son vigilante de la calidad y la cantidad adecuada para cada uno de los niños de la ciudad”, agregó el señor Hoyos

En Medellín el programa alimenticio cuesta 90 mil millones de pesos al año y se diseñaron 21 menús, para no repetir ciclos en el mes

Maná en Antioquia El Programa de Alimentación Escolar, PAE, de la Gobernación de Antioquia, atiende hoy a 348.568 niños, niñas y jóvenes a través de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia- MANÁ

En este departamento, donde hay una cobertura del 100% de la población escolar con matricula oficial de preescolar, básica primaria y población víctima del conflicto, son 348.568 niños, niñas y jóvenes beneficiarios de esta alimentación, y se está planeando extenderlo hasta el grado sexto

Al año Antioquia invierte 48 mil millones de pesos, 24 mil de ellos destinados solo para los alimentos y los otros 24 mil millones dedicados a educación alimenticia, control social y dotación

“Antioquia la más educada se ha comprometido con este programa como una pieza clave para el bienestar de los estudiantes del departamento, una condición que dignifica sus posibilidades de acceso a la educación”, destacó el gobierno seccional

A través de la capacitación continua brindada por la Universidad de Antioquia, se han fortalecido los diferentes procesos asociados al PAE, de tal forma que los diferentes actores: docentes, padres de familia y cuidadores, manipuladores y proveedores de alimentos, así como personal de las administraciones municipales, tengan un conocimiento claro de los lineamientos técnicos planteados por el MEN para el programa

De esta forma, con una demostración de buenas prácticas en la contratación para el suministro de víveres, con un trabajo interdisciplinario apoyado por otras instituciones departamentales y locales, y estableciendo comités municipales e interventorías externas que deben velar por el buen funcionamiento del programa, Antioquia la más educada se consolida como referente nacional en la implementación del PAE

De los 125 municipios del departamento, 117 reciben atención directa de la Gobernación y los otros 8 reciben dinero para el control alimenticio de manera independiente. OTRAS CIFRAS Niños, niñas y jóvenes atendidos: 348.568

Instituciones educativas atendidas: 4.430Total días de atención: 180 días calendario escolar

Modalidad de Atención: desayuno, ración preparada en sitio

Proveedores capacitados: 222

Padres de Familia capacitados: 94.818Escolares capacitados: 176.175

Docentes capacitados: 1.911Manipuladoras Capacitadas: 7.114