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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Educación

Arranca la jornada única educativa en 15 municipios de Antioquia

La Jornada Única es una de las principales apuestas del Ministerio de Educación por la calidad de la educación.

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Este martes 11 de agosto en el Parque Educativo del municipio de Guatapé se pondrá en marcha la jornada única escolar que promueve el Gobierno Nacional y que en Antioquia inicialmente beneficiará a 15 municipios

 La instalación oficial será a las 3:00 p.m., en acto presidido por la ministra de Educación, Gina Parody, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quienes se conectarán de manera virtual con algunas maestras, maestros y estudiantes que serán los beneficiados con este programa en los municipios de Peque, Vigía del Fuerte y Yarumal

 Inicialmente el secretario de Educación, Felipe Andrés Gil Barrera, hará una contextualización de la jornada única y de toda la articulación con Antioquia la más educada

 En Antioquia los municipios con jornada única serán: Guatapé, Vigía del Fuerte, Chigorodó, Peque, Uramita, Cáceres, Tarazá, San Francisco, San Luis, Támesis, Tarso, Titiribí, Sonsón, Amalfi y Yarumal

 La Jornada Única es una de las principales apuestas del Ministerio de Educación en pro de la calidad de la educación

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