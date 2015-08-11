Arranca la jornada única educativa en 15 municipios de Antioquia
La Jornada Única es una de las principales apuestas del Ministerio de Educación por la calidad de la educación.
Este martes 11 de agosto en el Parque Educativo del municipio de Guatapé se pondrá en marcha la jornada única escolar que promueve el Gobierno Nacional y que en Antioquia inicialmente beneficiará a 15 municipios
La instalación oficial será a las 3:00 p.m., en acto presidido por la ministra de Educación, Gina Parody, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quienes se conectarán de manera virtual con algunas maestras, maestros y estudiantes que serán los beneficiados con este programa en los municipios de Peque, Vigía del Fuerte y Yarumal
Inicialmente el secretario de Educación, Felipe Andrés Gil Barrera, hará una contextualización de la jornada única y de toda la articulación con Antioquia la más educada
En Antioquia los municipios con jornada única serán: Guatapé, Vigía del Fuerte, Chigorodó, Peque, Uramita, Cáceres, Tarazá, San Francisco, San Luis, Támesis, Tarso, Titiribí, Sonsón, Amalfi y Yarumal
La Jornada Única es una de las principales apuestas del Ministerio de Educación en pro de la calidad de la educación