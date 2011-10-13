Gobierno designó sus delegados para las elecciones

Los 32 delegados del gobierno deberán garantizar el normal desarrollo de las elecciones para Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales del próximo 30 de octubre y actuarán bajo la coordinación del Ministro del Interior

En Bogotá el designado fue Hernando José Gómez, Director de Planeación Nacional. En Antioquia, la funcionaria encargada será la ministra de vivienda, Beatriz Uribe; en Atlántico, el ministro de Transporte, Germán Cardona

En zonas seleccionadas con peligro de fraude electoral por el orden público, como Cauca, estará el ministro de Ambiente, Frank Pearl; en Córdoba la alta consejera Catalina Crane; en Magdalena el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas y en Valle el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Los delegados deberán rendir informe de las gestiones realizadas al finalizar la jornada electoral. Estos son los demás delegados a nivel nacional: AMAZONASJuan Carlos Caiza RoseroDirector del IPSEARAUCASergio Jaramillo CaroAlto Consejero de Seguridad NacionalBOLÍVARPablo Felipe Robledo del CastilloViceministro de Promoción de la Justicia, Ministerio de Justicia y el DerechoBOYACÁJuan Carlos Echeverry GarzónMinistro de Hacienda y Crédito PúblicoCALDASTomás González EstradaViceministro de Minas y Energía, Ministerio de Minas y EnergíaCAQUETÁDiego Andrés Molano AponteDirector de Acción SocialCASANAREJavier Parga CocaViceministro de Relaciones Laborales, Ministerio de la Protección SocialCESARSamuel Azout PapúAlto Consejero para la Prosperidad SocialCHOCÓMariana Garcés CórdobaMinistra de CulturaCUNDINAMARCAAurelio Iragorri ValenciaViceministro de Relaciones Políticas, Ministerio del InteriorGUAVIAREGermán ChicaAlto Consejero para Asuntos PolíticosGUAINIAFelipe Targa RodríguezViceministro de Transporte, Ministerio del TransporteHUILAMaría Lorena Gutiérrez BoteroAlta Consejera para el Buen Gobierno LA GUAJIRAMaría Ángela Holguín Ministra de Relaciones ExterioresMETAMiguel Peñalosa BarrientosAlto Consejero para las Regiones NARIÑOMaría Fernanda Campo SaavedraMinistra de EducaciónNORTE DE SANTANDERCristina Plazas MichelsenAlta Consejera para la Equidad de la MujerPUTUMAYOYaneth Giha TovarViceministra para la Estrategia y la PlaneaciónQUINDÍOJorge Enrique Vélez GarcíaSuperintendente de Notariado y RegistroRISARALDASergio Díaz- Granados GuidaMinistro de Comercio, Industria y TurismoSAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINASandra Bessudo LionAlta Consejera para la Gestión Ambiental SANTANDERAlejandro ÉderAlto Consejero para la ReintegraciónSUCREMauricio Santamaría SalamancaMinistro de la Protección SocialTOLIMADiego Molano VegaMinistro de Tecnología de la Información y las ComunicacionesVALLEJuan Camilo Restrepo SalazarMinistro de AgriculturaVAUPÉSElvira Forero HernándezDirectora Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarVICHADAElizabeth Rodríguez TaylorDirectora Departamento Administrativo de la Función Pública