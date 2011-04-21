Policía reporta 14 vías con cierre total por el invierno

Estado actual de las carreterasPasto - Ipiales. Cerrada este jueves por un derrumbe en el sitio La Josefina, kilómetro 21

Bogotá - Ibagué - Cali. Se superaron las dificultades en el kilómetro 14 en la vía al alto de La Línea. Tiene buena movilidad para desplazarse del centro al suroccidente del país

Bogotá - Santander. Hay varias carreteras secundarias afectadas. Actualmente está en buen estado la vía Bogotá - Tunja - Barbosa - Socorro - BucaramangaBogotá - Costa Atlántica. No se puede utilizar la vía por Villeta, Honda y Guaduas. Hay que tomar la carretera alterna por Girardot e Ibagué

Está cerrada la vía Medellín - Bogotá en el municipio de San Luis, tras caída de rocas en la madrugada

Cerrada la vía Manizales - Letras. El ingreso a la capital de Caldas se debe hacer por el Alto de La LíneaEl general Rodolfo Palomino le pidió a los conductores de los vehículos particulares comprensión en la lentitud de algunas vías ya que por razones no previstas se verán carrotanques abasteciendo combustibles

Dijo que en varios lugares se ha dispuesto cerrar los ductos que abastecen gasolina con el fin de preservar la seguridad y por eso se han suspendido los despachos

Explicó que en la zona de ladera de Ubate han tenido que organizar evacuación de hatos ganaderos

Las vías nacionales cerradas por departamento son:AntioquiaNecoclí – Arboletes (pérdida de la banca)BoyacáTunja – Villa de Leyva (caída de roca)Chiquinquirá – Tunja (desbordamiento de la quebrada El Búho)Belén – Paz del Río (deslizamiento de lodo y piedra)CaldasCabuya – La Pintada (derrumbe)Puente la Libertad – Fresno (derrumbe)CundinamarcaZipaquirá – Ubaté (derrumbe)Villeta – Guaduas (derrumbe)Honda – Guaduas (derrumbe)Norte de SantanderSardinata – Cúcuta (derrumbe y pérdida de la banca)MagdalenaHonda – Río Ermitaño (derrumbe)SantanderBucaramanga - Pamplona (derrumbe)ValleMedia Canoa – La Virginia (desbordamiento Canal de Riego)Las vías nacionales con pasos restringidos por departamentos son:AntioquiaMedellín – Manizales Medellín – Bogotá Dabeiba – Santa Fé de Antioquia AtlánticoCalamar – Santa Lucía AraucaArauquita – Saravena La Cabuya – Saravena BolívarMagangué – El Retiro Carmen - Plato CaucaPopayán – Pasto CesarSan Roque – Bosconia CórdobaPlaneta Rica – Montería Lorica – Chinú CundinamarcaVianí – Cambao Bogotá - ChoachíBogotá - HondaBogotá – VillavicencioBoigotá – La Mesa – GirardotBogotá – Silvania – GirardotBogotá – Villeta – CambaoBogotá - FusagasugáLa Vega – VilletaPacho – La PalmaNariñoPasto – IpialesPasto – RumichacaNorte de SantanderBucaramanga – PamplonaOcaña – SardinataRisaraldaApia – La VirginiaPereira – MarsellaCachipai – BalboaSantanderSangil – BucaramangaCuros – MálagaBucaramanga – BarrancabermejaTolimaIbagué – ArmeniaFresno – MariquitaMelgar – BoquerónSucre Sincelejo – ToluviejoSincelejo – BetuliaValleCali – LoboguerreroBuenaventura – BugaCali – Media CanoaEl comandante de la Policía de Carreteras, general Rodolfo Palomino, dijo que las autoridades y los contratistas adelantan las labores de remoción de escombros para garantizar la movilidad a los municipios que en esta temporada se caracterizan por el turismo religioso. “Vamos a tener algunos pasos restringidos, no muchos, en la vía que de Cali conduce a Popayán, Popayán-Pasto-Ipiales; es decir, que se puede llegar hasta la Virgen de las Lajas sin ninguna dificultad”, agregó. El general Palomino también aseguró que hay vías por las que los problemas son mínimos y se está garantizando el paso

“Para ir de Bogotá a Medellín está habilitada la vía por Girardot llegando hasta Ibagué, de Ibagué por Alvarado hasta Honda; la vía Bogotá -Bucaramanga en este momento no hay dificultad y la vía hacia Villavicencio no presenta ningún inconveniente”, agregó Palomino

El oficial hizo un llamado a todos los viajeros para que eviten conducir cuando está de noche o lloviendo con el fin de evitar inconvenientes que se generan por las fuertes lluvias que se presentan en todo el país

Más de cien mil soldados vigilan las carretera en Semana Santa El Ejército informó que más de cien mil uniformados estarán custodiando las principales carretera del país para garantizar la tranquilidad de los viajeros durante está semana santa. En los departamentos de Tolima, Huila Cundinamarca y Boyacá habrá por lo menos 35 mil soldados vigilando las carreteras de entrada y salida de Bogotá. El general Juan Pablo Rodríguez Amaya, comandante de la Quinta División explicó que los viajeros verán a una parte de las tropas a lado y lado de las carreteras y los demás estarán en las partes montañosas bloqueando los corredores que usan los grupos ilegales para llegar a las carreteras. El plan especial de seguridad que ya se encuentra en marcha irá hasta el próximo lunes cuando hayan regresado los viajeros