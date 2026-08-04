“Es una decisión unilateral”: director de la DIAN sobre aumento de aranceles de EEUU para Colombia
El director de la DIAN, Carlos Betancourt, habló sobre las razones para que EEUU elevara los aranceles para Colombia.
El director de la DIAN, Carlos Betancourt, habló sobre las razones para que EEUU elevara los aranceles para Colombia.
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Carlos Emilio Betancourt Galeano, director de la DIAN, pasó habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre lo que generó que Estados Unidos decidiera aumentar los aranceles para Colombia.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...