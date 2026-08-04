Precio del dólar en Venezuela para HOY 4 de agosto: La moneda local continúa desvalorizándose

Imagen de los bolívares tomada de Getty Imagenes (Autor: pfongabe33) // Imagen de Benjamin Franklin tomada de Getty imagenes (Autor: Iurii Garmash)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

En vista de lo anterior, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 4 de agosto de 2026, aspecto que es relevante para hacer seguimiento de la divisa y su comportamiento.

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Dólar en Venezuela HOY 4 de agosto

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 4 de agosto de 2026 se ubicará en 752.09 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

Asimismo, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 865.17 bolívares (VES).

865.17 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 111.39 bolívares (VES).

111.39 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 15.82 bolívares (VES).

15.82 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.37 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada de este inicio de semana. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 748,78 // Venta: 748,83

Banesco:

Compra: 815,85 // Venta: 775,71

Banco Sofitasa:

Compra: 754,39 // Venta: 757,34

N58 Banco Digital:

Compra: 747,35 // Venta:747,94

R4:

Compra: 828,43 // Venta: 837,83

Otras instituciones:

Compra: 763,06 // Venta: 799,84

Recuerde tener en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador relevante para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según se indica en el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

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Terremoto en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de julio ascendió a 6.125, según la información publicada este lunes 3 de agosto por el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, a través de Telegram.

No obstante, las labores de búsqueda y rescate continúan, ya que decenas de familias siguen intentando localizar a personas desaparecidas en La Guaira, ciudad vecina de Caracas y la más afectada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5. De acuerdo con las cifras oficiales dejaron 41.624 personas afectadas.

De igual manera, Jorge Rodríguez informó que hasta el momento se han retirado 346.755 toneladas de escombros, lo que representa un 16,51% del total estimado de material que debe ser removido en las zonas impactadas.

imagen tomada de Telegram: Jorge Rodríguez Gómez Ampliar imagen tomada de Telegram: Jorge Rodríguez Gómez Cerrar

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