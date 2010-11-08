La U y conservadores, mayores ausentistas en la Cámara

Las plenarias de la Cámara de Representantes tienen un ausentismo cercano al 48 por ciento de sus miembros y los partidos de la U y Conservador tienen el mayor número de inasistentes

Caracol Radio, en un seguimiento a las votaciones que se realizan en las sesiones detectó que los dos principales partidos de gobierno aportan el mayor número de ausencias, en especial cuando se trata de sacar adelante iniciativas como la reglamentación de la reforma política, aprobada el pasado miércoles "a calzas prietas" y con el cuórum justo para decidir

Dicho proyecto se aplazó por cerca de dos semanas, a petición del Partido de la U, que necesitaba "socializar" la iniciativa pero que tal vez no alcanzó a los ausentistas

En las votaciones del pasado martes, en las que en momentos tuvieron hasta 82 ausencias, 15 representantes de la U brillaron por su ausencia

En el listado de votaciones, desde la aprobación del orden del día (3:46 de la tarde), hasta la última votación (9:46 de la noche) cuando definitivamente no hubo cuórum y 87 de los 165 miembros de la Cámara no aparecieron, se evidenció que las ausencias más reiteradas pertenecen a los partidos ya mencionados

Los ausentistasSegún la votaciones, quienes nunca aparecieron son los siguientes:Partido de la U.- Lucero Cortés, Efraín Torres y Angel Custodio Cabrera (de Bogotá); Sandra Villadiego (Bolívar), Eduardo Crissien (Atlántico), Raymundo Méndez (Córdoba), José Ignacio Bermúdez (Cundinamarca), Felipe Fabián Orozco (Cauca), Jaime Rodríguez (Meta), Albeiro Vanegas (Arauca) y Héctor Vergara (Sucre). También hubo quienes contestaron a lista y se fueron: Eduardo Diazgranados (Atlántico), Jaime Rodríguez (Meta), Berner Zambrano (Nariño) y Gerardo Tamayo (Santander). Incluso, para las últimas dos votaciones de la noche no actuaron los dos voceros de ese partido: Miguel Gómez y Elías Raad

Partido Conservador.- Henry Arcila (Valle), Pedrito Tomás Pereira (Bolívar), Gustavo Puentes y Humphrey Roa (Boyacá), Ciro Rodríguez (Norte de Santander), Carlos Rojas (Huila) y Noel Valencia (Risaralda). Simplemente contestaron lista y se ausentaron Laureano Acuña (Atlántico), Buenaventura León (Cundinamarca) y Diego Naranjo (Risaralda)

Partido Liberal.- Quienes no parecen votando en ninguna oportunidad son Javier Tato Alvarez (Nariños), Mónica Anaya (Magdalena) y Miguel Arenas Prada (Santander). Se registró pero se ausentó Carlos Escobar (Chocó)

Cambio Radical.- Del partido del ministro del Interior no aparecen votando Manuel Carebilla (Amazonas), Carlos Cuenca (Guainía), José Ignacio Mesa (Antioquia)y Hernando Padauí (Bolívar). No concurrió Germán Varón Cotrino por incapacidad médica debido a un accidente que sufrió el fin de semana anterior

Del controvertido partido PIN no asistieron Javid Benavidez (Bolívar) y Jairo Hinestroza (Valle), mientras que Roberto José Herrera, de Alas, departamento de Magdalena, no aparece votanto en ninguno de los momentos