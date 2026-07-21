Andrés Forero le hizo un homenaje a Miguel Uribe y lamentó que Petro no escuchara a la oposición

Desde el Congreso de la República, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, le hizo un sentido homenaje al asesinado senador Miguel Uribe Turbay.

Con la voz entrecortada, el congresista lamentó que los grupos armados organizados hayan tomado fuerza durante la administración del presidente Gustavo Petro.

“Sea lo primero rendirle un sentido homenaje a nuestro mártir, a nuestro querido amigo Miguel Uribe, a ese político formidable y ser humano excepcional que atestiguó con el sacrificio supremo su amor por Colombia y su futuro, y que se ha convertido para nosotros en inspiración, en guía y estímulo para seguir trabajando incansablemente por un país en el que ningún niño tenga que repetir la tragedia que él y su hijo Alejandro tuvieron que vivir”, dijo.

En ese instante fue aplaudido por la mayoría de los miembros del nuevo Congreso.

“Queremos un país en el que defender lo que se cree no cueste la vida”, agregó.

También le hizo duras críticas a la gestión del presidente Gustavo Petro y a la política de la ‘Paz Total’, y lamentó que el mandatario no escuchara su discurso y el del representante de Cambio Radical, Julio César Triana, en el marco del Estatuto de la Oposición.

Igualmente, le ratificó al presidente electo Abelardo de la Espriella que el Centro Democrático será partido de gobierno y apoyará los proyectos con los que tengan “identidad programática”.

En su discurso, les hizo un reconocimiento a las exsenadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín “sin importar las diferencias que puedan tener con el Centro Democrático”.

Forero también hizo una mención especial sobre el ex precandidato presidencial Andrés Guerra, quien renunció al Senado para encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara por Antioquia.

Finalmente, el congresista señaló que la oposición del Centro Democrático “ha sido férrea e implacable, pero no sorda ni desleal”.