Las lluvias mantienen sitiados a varios rincones de Colombia

Graves inundaciones y deslizamientos, provocados por las fuertes lluvias que han arreciado durante el fin de semana, mantienen en emergencia a varias regiones de Colombia, según reportes de los corresponsales de Caracol Radio.Un vendaval azotó a Malambo, una emergencia ecológica se reporta en el río Pamplonita, hay problemas viales en varios puntos del país y amenazas de nuevos deslaves.Un total de 22 familias resultaron afectadas por el fuerte vendaval que azotó a dos barrios de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla.Los residentes en los sectores de La Luna y Villa Esperanza sufrieron daños en los techos y paredes de sus viviendas con el paso del fenómeno natural.El coordinador de la oficina local de Atención y Prevención de Desastres, Boris de la Hoz, se comprometió con la gestión de ayudas para atender las necesidades de los damnificados.Algunos de los afectados aseguraron sus muebles y electrodomésticos y se reubicaron en casas de los familiares.Entre tanto, en la capital del Atlántico el aguacero de las últimas horas provocó emergencias en el centro de la ciudad que fueron atendidas por el cuerpo de bomberos.Según el organismo de emergencia la mayoría de los casos atendidos fueron vehículos arrastrados por los caudalosos arroyos debido a la imprudencia de algunos conductores.Es grave la situación en La Mojana sucreñaUna delicada situación invernal se presenta en La Mojana sucreña donde más de 20 mil personas se encuentran damnificadas luego de la creciente del río Cauca.La situación más crítica se presenta en los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre, donde las familias afectadas tuvieron que ser reubicadas en albergues provisionales en escuelas, colegios e iglesias.En el municipio de Majagual, el hospital se inundó por lo que los pacientes debieron ser trasladados a clínicas privadas de la población.En este lugar también se presentan dificultades para el suministro de agua debido a que el acueducto resultó inundado.En el Valle no ceden las lluviasEn el Valle del Cauca, la Dirección y Prevención de Desastres alertó sobre la utilización de la vía Cali- Buenaventura debido a deslizamientos en el sector entre Cisneros y Loboguerrero debido a las continuas lluvias.Igualmente previno a los ciudadanos para que permanezcan en alerta y monitoreen los ríos del centro del Valle donde se han presentado desbordamientos que hasta el momento dejan pérdidas millonarias por destrucción de viviendas y cultivos.Las autoridades del Valle están en alerta, ante la probabilidad de lluvias intensas durante los próximos días.El río Cauca deja en la miseria a varias familiasEntre tanto, en el departamento de Antioquia, por lo menos 520 familias de zonas urbanas y rurales de Caucasia resultaron damnificadas por la creciente del río Cauca .Los sectores más perjudicados son los corregimientos de Margento, Barranquillita y Palanca.En el área urbana de Caucasia igualmente las aguas anegaron viviendas de diez barrios.Por el invierno, el 30 por ciento de la zona urbana de Nechí, también en el Bajo Cauca encuentra inundado.El gobierno local reportó que están en alerta naranja, pero la emergencia es controlable y no ha tenido que disponer de albergues temporales .