Se mantienen alertas por incrementos de los niveles de los ríos Magdalena y Cauca

El Ideam pidió a los organismos de emergencias de las poblaciones bajas que están en inmediaciones de los Ríos Magdalena Y Cauca, que mantengan alertas por posibles inundaciones lentas.En el río Magdalena se mantienen los niveles altos de las aguas entre Puerto Salgar, Cundinamarca, y Barrancabermeja en el departamento de Santander, y también reporta algunos niveles importantes en la zona del César.En cuanto al río Cauca, hay aviso de incrementos en los niveles de las aguas en la parte media a la altura de Virginia, Risaralda y en la parte baja entre Caucasia, Antioquia y Sucre.Según el último pronóstico seguirá lloviendo en la mayor parte del territorio nacional, con especial atención en la regiones del Pacífico, el Caribe y en la región Andina. Daños en Vigía del FuertePor lo menos 400 familias del área urbana de Vigía del Fuerte, Chocó están afectadas por la creciente del río Atrato que anegó gran parte de esa localidad.Mónica Murillo, secretaria de gobierno de Vigía del Fuerte, dijo que el nivel del afluente empezó a incrementarse el sábado pasado, se mermó a comienzos de la semana pero en las últimas horas volvió a aumentar e inundó el poblado.La funcionaria precisó que las actividades educativas fueron suspendidas y demandó ayudas como alimentos y frazadas para atender a los damnificados.Añadió que una comisión del comité local de prevención y atención de desastres partió hacia las áreas rurales para establecer la magnitud de las inundaciones en las comunidades alejadas y asentamientos indígenas.