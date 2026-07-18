El presidente del Líbano viaja a Washington para reunirse con Donald Trump

El presidente libanés Joseph Aion partió de Beirut este sábado en la mañana hacia Washington, donde tiene previsto reunirse con Donald Trump, mientras su país negocia con Israel la retirada de las zonas del sur del Líbano que ocupa desde la última guerra con el movimiento proiraní Hezbolá.

Se tratará de la primera visita de un jefe de Estado libanés a Estados Unidos desde 2009, cuando Michel Sleiman fue recibido por Barack Obama.

Además de la “cumbre libanesa-estadounidense” prevista en la Casa Blanca, Aoun mantendrá conversaciones “con varios responsables estadounidenses sobre la situación en el Líbano y los medios para consolidar el alto al fuego”, especialmente en el sur del país, así como sobre “la retirada de Israel de las regiones libanesas que ocupa”, precisó la Presidencia en un comunicado.

El Líbano e Israel iniciaron en abril unas negociaciones sin precedentes en décadas, bajo la mediación de Estados Unidos, con el objetivo de poner fin al estado de guerra entre ambos países.

Lea también: Ataque ucraniano con 370 drones a centros logísticos en Rusia dejó un saldo de 8 muertos

El 26 de junio concluyeron en Washington un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en “zonas piloto” evacuadas por Israel, que ocupa parte del sur del país, con la condición de que Hezbolá sea desarmado.

Al término de una sexta ronda de negociaciones celebrada en Roma, ambos países alcanzaron “un acuerdo sobre la estructura y las directrices” de este proceso, según un funcionario estadounidense.