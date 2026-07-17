Fuerte temblor de magnitud 7.4 sacudió México este 17 de julio de 2026: epicentro y reporte oficial

Imagen de referencia de temblor y mapa del lugar del sismo. Fotos: Getty Images / Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano, recogiendo información el sistema internacional, registró el temblor de magnitud 7.4 que se registró en México.

El epicentro del movimiento telúrico fue Puerto Madero, cerca de la costa de Chiapas, y su profundidad fue superficial.

Las autoridades mantienen el monitoreo de posibles afectaciones por el temblor.

Por su parte, el Instituto Geológico de Estados Unidos declaró alerta de tsunami en la costa suroeste de México tras el sismo.

¿Qué hacer durante un sismo?

La principal recomendación es mantener la calma y evitar correr o entrar en pánico.

Si se encuentra dentro de una edificación construida bajo normas de sismo resistencia, permanezca en el interior y protéjase debajo de un mueble resistente o junto a una pared interior (triangulo de la vida). La Cruz Roja también recomienda proteger la cabeza y el cuello con los brazos, arrodillarse y permanecer en una posición de seguridad hasta que finalice el movimiento.

Si está en un lugar que no sea una construcción sismo resistente, evacúe tan pronto como sea posible siguiendo el plan de emergencia establecido.

Acciones que debe evitar

La Cruz Roja también recordó algunas recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes durante un sismo:

No ubicarse debajo de los marcos de las puertas.

Alejarse de ventanas, estanterías, lámparas u otros objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores mientras ocurre la emergencia.

¿Cómo recibir alertas de sismos en su celular?

Si bien no hay forma de prevenir con anticipación un temblor, desde su celular hay maneras para que este le notifique cuando está por suceder o ha sucedido. La forma de activar dicho servicio varía según el sistema operativo de su dispositivo móvil.

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Alerta de temblor en Android

Si usted tiene un teléfono celular Android, debe dirigirse a la opción Abrir Configuración; a continuación, ingresar a Seguridad y emergencia; luego seleccionar Alertas de terremotos, si no encuentra “Seguridad y emergencia”, buscar “Ubicación” y luego “Avanzada” para encontrar la opción de “Alertas de terremotos”; finalmente indicar en la opción Activar la alerta.

En iPhone

Si su celular es un iPhone, puede activar las alertas con un proceso similar, dirigiéndose a Ajustes; luego a Notificaciones; en este apartado bajar hasta el final y seleccionar Alertas del Gobierno; ahí activar las Alertas de emergencia y finalmente la función “Conciencia Local”.