Venezuela libera 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para su reconstrucción

Tras casi un mes del doble terremoto que hasta el momento ha dejado más de 5.000 muertos en Venezuela, el Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó fondos para la reconstrucción de las zonas devastadas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que “Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional”, según dio a conocer en un comunicado publicado en Telegram este viernes 17 de julio.

Los recursos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”, agregó Rodríguez.

El anunció ocurre luego de que el FMI reanudara en abril sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero.

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Mientras tanto, la angustia de los familiares crece por intentar ubicar a sus seres queridos aún bajo los escombros de edificios colapsados con los sismos de magnitud 7,2 y y 7,5 ocurridos el 24 de junio.

Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos subió a 5.069.

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