Martín Cardetti: "El partido con Bucaramanga fue el que mejor hemos jugado"

Martín Cardetti, director técnico de Independiente Santa Fe, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió al buen momento que atraviesa su equipo tras los dos triunfos consecutivos en Liga, la autocrítica que hubo tras perder en el clásico e hizo un balance de algunos de los jugadores lesionados y ausentes en los últimos compromisos.

El técnico argentino recordó la derrota reciente en el juego frente a Millonarios: "a nadie le gusta perder con el clásico rival, fue un golpe muy duro, un partido que era muy parejo y con errores a pelota parada nos abrieron el marcador, después la expulsión nos deja con un hombre menos y fue cuesta arriba para nosotros. A nadie le gusta perder el clásico, menos a nosotros que somos gente que sabemos lo que es el fútbol".

"Nos dolió muchísimo, hubo mucha autocrítica de parte de los jugadores, de parte nuestra también, hablamos que había que comenzar un nuevo torneo para tratar de salir adelante, por suerte los jugadores nos han brindado dos triunfos espectaculares, con mucha contundencia y jugando muy bien", agregó al respecto.

Y calificó la victoria reciente ante Bucaramanga, 3-1, como el mejor partido de Santa Fe desde que se encuentra al mando: "me animaría a decir que este último partido fue el mejor partido que jugamos desde que estoy al frente".

De las conclusiones que hubo al interior del plantel tras la retrospectiva que hicieron luego de perder el clásico, comentó: "que no podíamos seguir de la misma manera, los jugadores apuntaron por ese lado, que teníamos que mejorar, que dar mucho más todos. Eso quedó demostrado no solo en este último partido, ante Pasto también. Los jugadores sintieron el golpe".

"Nadie quiere que nos empaten como nos empató el América ni perder el clásico como se perdió. Estamos en un equilibrio, estamos en la media, el equipo puede dar mucho más, ojalá que lo den en la recta final... ni éramos los mejores ni tan malos éramos después de perder", añadió.

Cardetti recordó las bajas que han tenido a lo largo del certamen por distintos motivos, las cuales terminaron afectando el juego de su equipo: "no es excusa ni nada por el estilo, nos tocó tener muchos lesionados, o sobrecargas que tuvieron que parar algún partido, la operación de Leandro (Castellanos), que eso no lo podemos controlar nosotros tampoco; el caso de Jersson (González), que recién pudo volver en estas dos fechas".

Mientras que de Wilfrido de La Rosa y su evolución, explicó: "le hicimos otro estudio, salió que se había resentido un poco en la misma lesión que tuvo. Los síntomas que tiene él con lo que dan los estudios no son compatibles, porque él no siente dolor, entonces muchas veces quiere entrenar, pero sí hay una lesión. Vamos a ver clínicamente cómo está esta semana para ver s puede llegar a este partido o si no esperaremos para tenerlo al 100 %".

De Dairon Mosquera, comentó que no se trata de una lesión: "Dairon (Mosquera) tuvo un problema personal para viajar a Pasto y el equipo lo hizo muy bien en Pasto... Tiene cuatro amarillas y esperamos cuidarlo para pensar en lo que viene, el equipo está andando muy bien y preferimos cuidarlo".

Mientras que de Francisco Meza, uno de los jugadores que retornó al club y volvió a jugar bajo su dirección, resaltó: "es un jugador de otro nivel, por algo estuvo mucho tiempo afuera, es un jugador que está en un nivel y con una experiencia muy buena, es un jugador que cuando entra a la cancha se transforma y, por ejemplo, ayuda muchísimo a Mantilla, que es un jugador con un futuro enorme y lo está haciendo muy bien".

Entretanto, Cardetti se refirió al clásico del próximo lunes frente a Nacional, por la fecha 13 de la Liga. "Nacional es el favorito, es un partido muy difícil, pero nosotros tenemos lo nuestro, el equipo se está reencontrando con el nivel que mostramos las primeras fechas y eso es muy bueno. Creo que va a ser un lindo partido para que la gente disfrute".

Finalmente, se declaró tranquilo y respaldado por su grupo de jugadores: "estoy muy tranquilo por lo que estamos trabajando y siento el apoyo de los jugadores, que eso es fundamental. Cuando tienes un equipo que los jugadores te apoyan y te lo demuestran, eso es lo que me deja tranquilo y me hace poder dormir tranquilo, cuando sentís el respaldo de los jugadores es fundamental".

Santa Fe es parcialmente quinto del campeonato con 19 puntos, acumulando dos victorias consecutivas ante el Pasto y Bucaramanga.