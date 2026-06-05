Florentino Pérez quiere acabar con el trío Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise

Real Madrid vive por estos días momentos de turbulencia en medio de las elecciones a la presidencia que fueron promovidas por el actual mandatario Florentino Pérez tras el fracaso de temporada que tuvo el cuadro Merengue. Al frente está el candidato de la oposición Enrique Riquelme, quien ha cobrado fuerza en los últimos días.

Le puede interesar: La Selección Colombia recibió el pabellón nacional: “Con todo a representar al mejor país del mundo”

Ambas campañas se han enfocado en ofrecer grandes nombres como refuerzos en caso de ocupar la presidencia por el próximo periodo. Por el lado de Riquelme se habla de Haaland, Rodri e incluso Jurgen Klopp, aunque este último parece más difícil. Florentino Pérez, por su parte, ya aseguró tener el ‘sí’ de José Mourinho, el acuerdo con el lateral neerlandés Denzel Dumfries y también Ibrahima Konaté.

150 millones y el fichaje más costoso en la historia del Real Madrid

“Hemos hablado de Mourinho y Konaté, ahora voy a hablar de Dumfries. Pero vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia: 150 millones de euros”, dijo el actual presidente del cuadro español en una entrevista sin mencionar el nombre del jugador

Si bien Florentino negó que fueran jugadores de la Premier League, Harry Kane o el propio Michael Olise, este viernes diferentes medios apuntan a que sí se trata del francés el que causa interés al mandatario de la Casa Blanca. El priodista Jason Burt de The Telegraph aseguró que es sobre el ex Crystal Palace sobre el que se refiere Pérez.

“Pérez publicamente negó que Olise fuera el objetivo, sugeriendo que era un jugador joven, pero Telegraph entiende que el extremo de 24 años es exactamente a quien hace referencia”, asegura el medio británico.

Por su parte, el periodista español José Felix Díaz va por la misma vía y apunta a Olise como el objetivo madridista. “Los 150 millones de euros a los que aludió el actualmente aspirantea seguir al frente de la entidad blanca cuatro años más, es la oferta que trasladará al Bayern el próximo martes en caso de ganar las elecciones“, se lee en AS España.

Lea también: Boca Juniors se queda sin técnico: Néstor Lorenzo, entre los opcionados de Riquelme

Y es que el nombre de Olise causa sensación por la temporada que acaba de firmar con el Bayern Múnich, en la que junto al colombiano Luis Díaz y al inglés Harry Kane, consolidaron uno de los mejores tridentes de los últimos años. El francés convirtió 22 goles y asistió en 26 oportunidades en 51 juegos disputados en la última campaña.

Pero además de los ya acordados Dumfries, Mourinho o Konaté, Florentino busca entre la baraja de los volantes a dos de los mejores en la actualidad en esa zona del campo, como lo son Joao Neves y Vitinha, campeones con el PSG de la Champions League. De ganar la elección el próximo domingo 7 de junio, buscará armar un nuevo Real Madrid de galácticos.

Eso sí, sacar a Olise del Bayern será una tarea más que complicada, pues en mayo el presidente de honor del club, Uli Hoeneß, aseguró que no lo dejarían salir por menos de 200 millones de euros. Además, el equipo bávaro no cuenta con apuros económicos como para desprenderse de una de sus figuras.