El reclamo de Acevedo a Hinestroza sobre penal: "¿Cómo debo achicar?"

El arquero del Deportivo Cali, Humberto Acevedo, quien está reemplazando al uruguayo Guillermo de Amores, por su presencia con la Selección, habló con El VBar sobre el partido que terminó en empate ante Atlético Nacional por la Fecha 12 de la Liga Colombiana.

El equipo de Rafael Dudamel iba ganando 3-0 en el minuto 70, pero al término del compromiso, el conjunto antioqueño logró la igualdad con dos penales a su favor.

"A veces las cosas del juego no se pueden explicar, jugadas fortuitas donde conseguimos los 3 goles y ellos también. Con jugadas aisladas, nos empataron un partido que hasta los 70' lo teníamos controlado, a pesar que en el segundo tiempo no salimos con el mismo ímpetu", declaró el portero sobre el partido.

"Nosotros después del partido salimos con una desazón, no lo podíamos creer, en el entre tiempo dijimos que queríamos ir por más, en ningún momento la idea fue quedarnos atrás. Salimos en el segundo tiempo y Teo tuvo una opción. A los 70 minutos era un partido controlado, ellos nos tenían encima, pero son cosas que no se entienden". agregó.

Por su parte, se refirió al segundo penal sancionado a Atlético Nacional, donde él cometió la infracción a Daniel Mantilla.

"Para mí no fue penal, lo vi varias veces y creo que en el momento que veo a Mantilla, lo que hago es frenar, él levanta la cabeza y me ve, y lo que intento es tirarme hacia un lado, yo hasta me volteo para evitar el choque y él es el que me pega a mí", destacó.

"Ahora con el VAR las manos son interpretación del árbitro. El juego unos lo leen de una manera y otros de otra. No hay una explicación contundente (...) yo le decía al árbitro Hinestroza que me explicara cómo debe achicar un arquero, cómo debe salir", añadió.

Finalmente, se refirió a sus declaraciones donde dijo que "Nacional celebró el empate como si fuera un título", resaltando que fueron mal interpretadas.

"A cualquiera le molesta que después de ir ganando 3-0 empaten un partido así como lo empataron, uno sale con desazón, con rabia y tristeza, las declaraciones las malinterpretaron, porque sacaron el pedazo donde yo decía eso, cuando yo estaba explicando el partido completamente. Malinterpretaron mucho lo que yo había dicho", concluyó.