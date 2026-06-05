Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sería objetivo de fichaje de un histórico de la Premier League

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tuvo un gran aporte en la temporada que llevó al Real Betis a volver a una Champions League y participar por segunda vez en la historia, tras la 2005-2006. Tan positiva fue la campaña del risaraldense, que le valió para meterse en la lista de 26 convocados al Mundial con la Selección Colombia.

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Del mismo modo, es inevitable que su nombre no sea vinculado con otros equipos que buscan armarse para la próxima temporada. En las últimas horas, se ha conocido que Newcastle de Inglaterra lo tendría entre sus planes para reforzar la delantera.

El portal Fichajes.net precisó que, ante la salida de Anthony Gordon con destino al Barcelona, las Hurracas buscan su reemplazo en el Betis, pues pondrían sus ojos en el marroquí Ez Abde. Pero el conjunto inglés buscaría otras dos posiciones y tendría en el radar al Cucho y al defensor brasileño Natan.

¿Cuánto pagaría Newcastle por Cucho Hernández?

“Ambos jugadores del Real Betis cuentan con la calidad suficiente para dar el salto a la Premier League, y cada uno podría protagonizar un traspaso cercano a los 30 millones de euros”, se lee en el portal sobre Cucho y Natan.

En caso de desprenderse de los tres jugadores, situación que parece algo improbable, el Real Betis se podría hacer con algo más de 120 millones de euros para buscar refuerzos. Por cierto, el nombre del colombiano Gustavo Puerta suena en la institución para la zona medular, ante la duda de continuidad de hombres como Nelson Deossa.

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Regresando al caso de Cucho Hernández, fichó por el equipo español en febrero de 2025, tras un buen paso por Columbus Crew de Estados Unidos, club al cual le pagaron una cifra cercana a los 13 millones de euros. Actualmente, su valor de mercado según Transfermarkt es de 18 millones de euros, habiendo incrementado, cifra que ha conservado desde que llegó el equipo español.

Por su parte, de darse una negociación con Newcastle y un eventual acuerdo, estaría regresando al fútbol ingles, pues estuvo en el Watford y jugó Premier League. Eso si, su costo de fichaje podría aumentar después del Mundial, en caso de realizar buenas presentaciones con la Tricolor.