Iván René Valenciano aclaró la enfermedad que padece: “No tengo leucemia”

Iván René Valenciano, histórico goleador de Junior y uno de los referentes de la Selección Colombia, confirmó recientemente que actualmente enfrenta una batalla contra el cáncer.

Valenciano, recordado por sus 166 goles como jugador profesional y por su trayectoria internacional en ligas como las de México, Italia y Ecuador, decidió hacer pública su situación de salud y aclaró que no se trata de leucemia, como había trascendido en algunos rumores.

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“Estoy luchando con un cáncer, esa es la lucha que tengo en este momento. Es un reto, me da la posibilidad de poder pelear la vida, no de destruirla. Cuando apareció eso, ese es el reto que tengo, de lucharla, de pelearla. Seguramente estos días voy a desaparecer un poco de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento aquí en Estados Unidos”.

El exdelantero explicó que padece una enfermedad denominada trombocitosis esencial, un trastorno de la médula ósea que provoca una producción excesiva de plaquetas y aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos.

“Tengo cáncer de sangre. No tengo leucemia, pero es una enfermedad que se llama trombocitosis esencial, que mi médula ósea produce una sangre o coágulos o plaquetas que complican cada día. A veces tengo tratamiento, pero ahora voy a entrar a hacer un tratamiento mucho más severo”.

A pesar del difícil diagnóstico, Valenciano aseguró que afronta esta nueva etapa con fortaleza y determinación, características que marcaron su carrera deportiva.

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“La vida me ha tirado para todos lados, pero yo no me dejo. Siempre he pensado que tengo que lucharla, pelearla. Eso es lo que Dios me ha mandado y sigo para adelante, no me he dejado vencer”.

Las declaraciones del exgoleador generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados, excompañeros y figuras del fútbol colombiano, quienes le enviaron fuerza para afrontar este nuevo desafío.