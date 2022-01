Acdac pide al Gobierno replantear su postura sobre autoexamen COVID

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, sobre la demora del Gobierno en importar el autoexamen de COVID.

El capitán aclaró que "estamos muy preocupados con la posición del Gobierno. Los vuelos se han visto muy afectados por el contagio del COVID y Ómicron. La compañía compró unos autotex para que las tripulaciones se hagan el examen antes de salir al aeropuerto cada vez que tienen vuelo, por si dan positivo no vayan a volar y no contagien a las demás tripulaciones y pasajeros. De esta manera, no se conlleve a la afectación del servicio y la salud de todas las personas".

Sin embargo, mencionó que "el Gobierno está impidiendo la importación del autotex con la excusa de que tienen que ser administrado por funcionarios de la salud. Nosotros vemos con preocupación porque la importancia del examen radica en que de una manera temprana la persona que trabaja en Avianca va a detectar que tiene COVID y seguirá el tratamiento correspondiente. Pero al prohibir el autoexamen hay que esperar a los síntomas".

"Pero esperar a que se tengan lo síntomas implicará que ya se ha contagiado a las personas con las que se compartió la cabina ese día y días anteriores, así como dejar en tierra a copilotos que viajaron con uno. Consideramos que el Gobierno debe replantear su posición, no es inteligente, no es prudente. De todas maneras, no se está afectando o en contra de los decretos del Gobierno, sino que por el contrario se está dando una mano para que se cumplan y previniendo el contagio. Las posibilidades de contagiarnos afuera o llevar el virus a otros países están y esta es una medida completamente segura" agregó el capitán.

Sobre la postura de Avianca indicó que "entendemos que hay otras conversaciones con el Gobierno, de ahí conocemos la posición del Ministerio de Salud sobre el autotex. Pero creemos que no está bien y que no tiene sentido, evitar que nosotros contagiemos a las personas que trabajan con nosotros no puede ser un obstáculo por parte del Gobierno a través de las importaciones".