Final de la Supercopa de Italia: Error de Jhon Janer Lucumí le costó un gol al Bolonia

Jhon Janer Lucumí jugó los 90 minutos de la final de la Supercopa de Italia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Jhon Janer Lucumí jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo 2-0 a manos del Napoli, en compromiso que definió al nuevo campeón de la Supercopa de Italia. El encuentro se disputó en el estadio Al -Awwal Park de Riad, Arabia Saudita.

El brasileño David Neres fue la gran figura del encuentro al anotar los dos goles de su equipo, el primero de ellos un tanto espectacular con un remate a colocar de pierna zurda desde fuera del área, cuando el cronómetro marcaba el minuto 39.

Desafortunadamente para Lucumí, el tanto que lapidó cualquier esperanza de remontada para el Bolonia se dio luego de un error compartido suyo con el portero Federico Ravaglia, a los 57 minutos de la final.

Ravaglia recibió un pase atrás ante la presión alta de los napolitanos, abrió a la izquierda al defensa vallecaucano, quien se vio muy pasivo esperando la pelota, perdiendo el duelo con Neres, que lo desarmó fácilmente y luego definió con categoría, picando el balón a la salida del portero.

Este es el tercer título de la Supercopa de Italia que gana el Napoli a lo largo de su historia y el primero desde hace 11 años. Los napolitanos superan a la Roma en el palmarés del torneo, manteniéndose la Juventus como el máximo ganador, aún distante, con 9 campeonatos.

Entre todas las competencias, Jhon Janer Lucumí ha disputado 20 partidos con el Bolonia en la presente temporada: 12 juegos por la Serie A, 5 por la Liga de Europa, 2 por la Supercopa de Italia y uno por la Copa de Italia.