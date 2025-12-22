Asumió el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué

Ibagué

Durante la Rendición de Cuentas de la Administración Municipal, liderada por la alcaldesa Johana Aranda, fue presentado oficialmente ante la ciudadanía y las autoridades locales el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Edgar Fernando López González, quien reemplaza al saliente coronel Diego Mora.

Durante su presentación, el alto oficial aseguró que su gestión estará enfocada en dar continuidad a las estrategias que vienen arrojando resultados positivos.

“Llegamos a Ibagué para seguir trabajando de la mano con la Administración Municipal y la comunidad, fortaleciendo los operativos en todos los sectores de la ciudad para garantizar la seguridad y la convivencia”, afirmó el nuevo comandante de la Metib.

El coronel López, natural de Barranquilla, cuenta con más de 28 años de servicio en la Policía Nacional. Es administrador policial, egresado de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander; abogado de la Universidad La Gran Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia.

El nuevo comandante indicó que su liderazgo se desarrollará desde el territorio, con un acompañamiento permanente a los uniformados y el fortalecimiento de la Policía Comunitaria como eje fundamental del servicio. “Queremos una Policía cercana a la gente, presente en barrios, comunas, corregimientos y veredas, que construya confianza y territorios más seguros”, puntualizó.

En su trayectoria profesional se destacan cargos como:

Jefe de la Unidad Regional de Policía Judicial en la Dirección Antinarcóticos.

Integrante del equipo de protección del Congreso de la República.

Jefe de esquemas de protección de la Rama Ejecutiva en misiones diplomáticas.

Jefe del Área de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional.

Subcomandante del Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Director de Infraestructura en la Jefatura Nacional de Administración de Recursos.

Finalmente, el coronel Edgar Fernando López González reveló que, junto a él, llegan 40 nuevos patrulleros para reforzar el pie de fuerza en la capital del Tolima.