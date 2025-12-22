Acusan a un islandés de abusar y agredir a una menor de 16 años en Medellín

Medellín

La policía capturó en el barrio Simón Bolívar, en el occidente de Medellín, a un ciudadano de Islandia señalado de presuntamente abusar de una menor de edad y agredirla físicamente. Por este hecho fue enviado a la cárcel por un juez.

Según el reporte de la fiscalía, Borkelsson Hogni Kjartan habría ofrecido dinero a una adolescente de 16 años para tener un encuentro sexual con ella, lo que fue acordado entre las partes en el sector de San Diego; luego se desplazaron al barrio antes mencionado donde se llevaría a cabo el encuentro sexual, pero allí el judicializado golpeó a la menor y la habría accedido sexualmente contra su voluntad.

El ente investigador manifestó que, tras la agresión, la menor huyó del lugar y denunció al extranjero que fue capturado. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó los presuntos delitos de explotación sexual de menor de 18 años agravada y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos; pese a ello, deberá permanecer en un centro de reclusión.