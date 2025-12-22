Medellín

Acusan a un islandés de abusar y agredir a una menor de 16 años en Medellín

El extranjero fue judicializado por demanda de explotación sexual con menor de 18 años agravada y acceso carnal violento por hechos ocurridos en el barrio Simón Bolívar.

Borkelsson Hogni Kjartan- capturado por presuntamnete abusar y vilentar a una mneor en Medellín

Borkelsson Hogni Kjartan- capturado por presuntamnete abusar y vilentar a una mneor en Medellín

Medellín

La policía capturó en el barrio Simón Bolívar, en el occidente de Medellín, a un ciudadano de Islandia señalado de presuntamente abusar de una menor de edad y agredirla físicamente. Por este hecho fue enviado a la cárcel por un juez.

Según el reporte de la fiscalía, Borkelsson Hogni Kjartan habría ofrecido dinero a una adolescente de 16 años para tener un encuentro sexual con ella, lo que fue acordado entre las partes en el sector de San Diego; luego se desplazaron al barrio antes mencionado donde se llevaría a cabo el encuentro sexual, pero allí el judicializado golpeó a la menor y la habría accedido sexualmente contra su voluntad.

El ente investigador manifestó que, tras la agresión, la menor huyó del lugar y denunció al extranjero que fue capturado. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó los presuntos delitos de explotación sexual de menor de 18 años agravada y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos; pese a ello, deberá permanecer en un centro de reclusión.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad