FICCI abre convocatoria para ‘Ópera Prima Lab’

Los proyectos seleccionados recibirán un reconocimiento económico. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2025 / eupegui

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), en su edición número 63, ha lanzado oficialmente la convocatoria para la primera edición de Ópera Prima Lab. Este laboratorio es la nueva gran apuesta de la sección de Industria del festival, diseñada específicamente para impulsar a directores y productores que están dando el salto del cortometraje a su primer largometraje.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El objetivo principal es consolidar nuevas voces del cine nacional, ofreciendo herramientas prácticas y estratégicas para que los proyectos en fase de desarrollo logren llegar de manera sólida a la preproducción y producción.

¿En qué consiste el Laboratorio?

El comité evaluador seleccionará seis (6) proyectos que cuenten con una identidad conceptual y estética clara. Los beneficios para los seleccionados incluyen:

Asesorías personalizadas: Tutorías con expertos de la industria nacional e internacional.

Agenda de industria: Acceso a espacios de networking y relacionamiento durante el festival.

y relacionamiento durante el festival. Pitch de Industria: Presentación final ante representantes de empresas e instituciones cinematográficas.

Requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a empresas productoras o productores independientes residentes en Colombia que acompañen a un director en su primera película (ópera prima). Entre los requisitos clave destacan:

Género y formato: Proyectos de cualquier género con una duración mínima de 60 minutos. Experiencia: El director debe haber realizado al menos un cortometraje exhibido en festivales, salas o plataformas. Roles diferenciados: El director y el productor deben ser personas distintas, fomentando la profesionalización del sector. Estado del proyecto: Debe encontrarse estrictamente en fase de desarrollo.

Fechas clave que debe anotar

El proceso se llevará a cabo de manera híbrida (virtual y presencial) para facilitar la participación.

Apertura de inscripciones: 9 de enero de 2024.

Cierre de convocatoria: 19 de febrero de 2024.

Anuncio de seleccionados: 13 de marzo de 2024.

Realización del FICCI 63: Del 16 al 21 de abril de 2024 en Cartagena de Indias.

“Es especialmente importante ofrecer oportunidades a los jóvenes creativos que están apenas iniciando su relación con la industria cinematográfica e implicarlos activamente en las iniciativas del FICCI”, afirmó Ansgar Vogt, Director Artístico del festival.

La inscripción para ser considerados no tiene ningún costo. Los interesados pueden encontrar los términos y condiciones detallados en el sitio web oficial del festival.