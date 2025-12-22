Alianza entre el Metro y Comfenalco disminuirá la tarifa del Metrocable Arví para miles de usuarios

Antioquia

Visitar el Parque Arví será más económico para miles de habitantes del Valle de Aburrá durante la temporada de fin y comienzo de año. El beneficio se activa con solo presentar el documento de identidad en las estaciones del Metrocable turístico.

Los afiliados a Comfenalco en categorías A y B podrán viajar en el Metrocable turístico Arví (línea L) pagando $3.500, una tarifa diferencial que busca facilitar el acceso a este destino natural sin salir de la ciudad, cuando la tarifa nomal para colombianos nacionalizados es de 10.950.

La medida beneficiará a más de 400 mil personas afiliadas a la caja de compensación que devengan hasta cuatro salarios mínimos y residan en el área metropolitana.

Para acceder al descuento, los usuarios solo deben presentar su documento de identidad en los puntos de venta ubicados en las estaciones Santo Domingo L y Arví; no se requiere inscripción previa ni trámites adicionales.

¿Quiénes acceden y cuánto pagan?

De acuerdo con el Metro de Medellín, los afiliados a categoría C también cuentan con una tarifa diferencial, aunque en su caso el valor del viaje será de $10.950.

Este nuevo beneficio se suma a la tarifa especial que ya se aplica desde abril de 2025 para personas de estratos 1, 2 y 3 que viven en el Valle de Aburrá y en zonas de influencia del Parque Arví.

Según explicó Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín, la reducción del costo del viaje es una estrategia para eliminar barreras de acceso al parque.

“Esta alianza beneficia a más de 400 mil personas afiliadas a la caja de compensación y representa una reducción del 75 % en la tarifa del cable turístico Arví”, señaló el funcionario.

Lo novedoso: menos costo para llegar a un destino natural clave

El principal cambio frente a años anteriores es la disminución significativa en el precio del transporte, uno de los factores que más limita la visita al parque, especialmente para familias y trabajadores de ingresos medios y bajos.

Ortiz agregó que la estrategia busca incentivar el turismo local y dinamizar la zona rural de Medellín.

“Lo que buscamos es incentivar el turismo en toda la zona de Arví y facilitar que más ciudadanos puedan llegar a este parque, donde el senderismo, el arte, la música y otras actividades hacen parte de la oferta para la ciudad”, explicó.

Una opción cercana para vacaciones

Durante la temporada de vacaciones, el Parque Arví se consolida como una alternativa accesible para el turismo de naturaleza, con actividades como senderismo, experiencias culturales ligadas a la tradición silletera, bienestar, arte y visitas a espacios como el Parque Ecológico Piedras Blancas.

Desde el Metro reiteraron la invitación a la ciudadanía para aprovechar la tarifa diferencial y planear una visita a este destino, ahora con un menor costo de transporte.