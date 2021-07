"Estoy segura que no fue solo el Ejército": Hermana de 'falso positivo'

Jaqueline Castillo es hermana de Jaime Castillo, una de las víctimas que habría sido asesinado por 'falsos positivos'. Jaqueline habló en 6AM Hor Por Hoy de Caracol Radio y mostró su satisfacción por el informe de la JEP.

"Recibimos con satisfacción el informe y es muy grato ese reporte de la JEP; desde marzo que se dio los 6.400 casos, luego Juan Manuel Santos diciendo que no eran guerrilleros... Lo que quería era limpiar el nombre de estos jóvenes y paso a paso lo vamos logrando", dijo.

Por otro lado, mencionó que aunque la revelación del informe ya esté, falta que los militares acepten los hechos.

"Lo que falta es que reconozcan que sí se cometieron estos hechos, con el trabajo tan minucioso que reveló la JEP. Se reveló que sí eran calificados por las bajas que tenían. Mario Montoya pedía ríos de sangre y con todo este reporte se está demostrando que sí era una práctica sistemática, que los engañaban para presentarles excelentes resultados a un estado", mencionó.

Adicionalmente, Jaqueline dijo que no solamente estaba el Ejército, sino que el CTI y Medicina Legal también tenían culpa.

"Estoy segura que no actuó solamente el Ejército, hay inconsistencias desde el CTI y Medicina Legal. No cabe en la cabeza de nadie que en el CTI no hayan sido capaces de denunciar que tenían botas nuevas al revés o ropa de camuflaje sin las heridas de bala. Medicina Legal dejó pasar señales importantes como tatuajes, eso no lo dice el dictamen. Es algo sorprendente, que la misma médica forense es la misma que ha firmado en todos los jóvenes en Soacha, es coincidencia que sea la que esté de turno siempre", explicó.

Y, para finalizar, contó la historia de su hermano: "Jaime Castillo desapareció en Bogotá en 2008, le ofrecieron trabajo para cuidar una finca, pero nunca nos dijo que sí se iba a ir o que aceptó. Apareció muerto como guerrillero en 2008 junto a más jóvenes de Soacha, nunca pensé que fuera por este motivo que muriera. En el CTI me dijeron que mirara en los muertos de Ocaña a ver si estaba ahí y ahí lo vi. Venimos de una familia humilde y parece que esa condición era mejor para ellos porque no le íbamos a importar a nadie".