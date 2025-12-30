Misterio en Santa Catalina por el hallazgo de un hombre sin vida y con signos de violencia

Envuelto en un profundo misterio permanece el caso de Álvaro José Llanos Sandoval, de 50 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una zona enmontada y de difícil acceso en el municipio de Santa Catalina el pasado viernes 26 de diciembre.

El hallazgo fue realizado por un grupo de lugareños en un sector apartado, quienes de inmediato alertaron a la Policía Nacional. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron el cadáver de Llanos Sandoval vistiendo únicamente un bóxer azul y, tras una inspección preliminar, confirmaron que el cuerpo presentaba visibles signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de un posible homicidio.

Curiosos que se acercaron al lugar manifestaron que la víctima no residía en el municipio. Debido a lo intrincado del terreno, las primeras versiones indican que el hombre habría sido asesinado en otro lugar y posteriormente abandonado en este solar lleno de maleza.

Tras el traslado del cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal en Cartagena, los expertos forenses lograron establecer su identidad. Se confirmó que Álvaro José era natural de Luruaco, Atlántico, y presentaba una condición especial en uno de sus ojos, característica que ayudó en su reconocimiento.

Hasta el momento, ningún allegado se ha acercado a reclamar los restos del hombre. Las autoridades forenses hicieron un llamado urgente a sus familiares para que se dirijan a la sede de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla, en Cartagena, o s