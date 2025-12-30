Colombia es el país que más aumenta el salario mínimo en Latinoamérica para 2026

$125.000 dividen a empresarios y obreros por el salario mínimo: ¿Cuál fue la diferencia en 2025? Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

Bogotá D. C.

El Gobierno colombiano anunció un aumento sin precedentes del 23.7 % del “salario mínimo vital”, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos incluido el subsidio de transporte.

Es un alza histórica a nivel nacional y regional: Colombia es el país que más aumenta el salario mínimo en América Latina para el próximo año hasta la fecha.

Otros tres países de la región oficializaron un alza de dos dígitos porcentuales al salario mínimo de enero de 2025 a enero de 2026: Bolivia, con un 20 %; Argentina, con un 18.94 %, y México, con un 13 %.

En Colombia, es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023, durante el primer año de la presidencia de Gustavo Petro con un 16 %.

De esta forma, el país presenta un salario base (es decir, sin el auxilio de transporte) muy similar al de Ecuador ($1.78 millones) y Bolivia ($1.76 millones).

El tercer salario mínimo más alto de América del Sur

Sumándole el subsidio de transporte, el salario mínimo de Colombia pasa a ser el tercero más alto de América del Sur en 2026, apenas por detrás de Uruguay y Chile, ambos países con una suma cercana a los 2.2 millones de pesos colombianos.

Acerca de estos países, Uruguay aumenta el salario en un 7.54 % para el 2026, aunque lo hace con ajustes semestrales. A partir del 1 de enero, esta remuneración se situará en unos 2’227,533 pesos colombianos (23,604 pesos uruguayos). En julio, el salario aumenta a COL $2’395,419 (25,383 pesos uruguayos).

En tanto, Chile presenta un alza del 5.5 %: de 529 mil pesos chilenos (COL $2.15 millones) a 539 mil pesos chilenos (COL $2.2 millones).

Cabe señalar que, antes del alza, Colombia tenía el sexto salario mínimo más alto en América del Sur, por encima de Perú, Brasil, Argentina y Venezuela, pero por detrás de Paraguay.

Así quedan los salarios mínimos en Colombia y Sudamérica en enero de 2026

Salvo Venezuela, Perú es el único país del subcontinente que aún no anuncia cambios al salario mínimo establecido en enero de 2025.

Paraguay subió el salario a mitad de año, mientras que en Argentina, esta suma seguirá aumentando mes a mes hasta consolidarse en 376 mil pesos argentinos (COL $955 mil) en agosto de 2026.

En Venezuela, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares (1,600 pesos colombianos) desde marzo de 2022.

Así queda el salario en cada país de América del Sur en enero de 2026: