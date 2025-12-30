Investigan ataque de sicarios que dejó un hombre muerto en plena vía pública de Calamar

La tranquilidad de los habitantes del barrio Paraíso se vio interrumpida la tarde de este lunes, 29 de diciembre, tras una intensa balacera que dejó como saldo un hombre muerto y escenas de pánico en plena zona residencial.

El violento ataque ocurrió en vía pública, donde las fuertes detonaciones obligaron a vecinos y transeúntes a lanzarse al suelo y resguardarse en sus viviendas para evitar ser alcanzados por las balas perdidas. Minutos después, al cesar los disparos, la comunidad halló el cuerpo sin vida de un hombre tendido sobre el pavimento con múltiples heridas de arma de fuego.

Aunque la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada plenamente por las autoridades, versiones preliminares surgidas en el lugar de los hechos indican que el hoy occiso sería oriundo de Barranquilla. Al momento del ataque, el hombre no portaba documentos de identidad, lo que ha dificultado las labores de reconocimiento por parte de los investigadores.

La Policía de Bolívar, que acordonó el área para realizar la inspección técnica del cadáver, maneja como principal hipótesis una presunta disputa entre bandas delincuenciales que se pelean el control territorial en esta zona del departamento.

Las autoridades han iniciado un operativo de búsqueda y recolección de testimonios para identificar a los sicarios, mientras que el municipio permanece bajo una tensa calma tras este hecho de sangre que empaña las festividades de fin de año.