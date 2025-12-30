Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 30
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy martes 30 de diciembre se adelantan labores de reparación y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Reparaciones:
Lleras Camargo
Calle 14 Oeste # 46 A 05
Gran Limonar
Calle 11 A # 67 - 05
Siloé
Calle 8 B Oeste con 45
ALCANTARILLADO
Continuará con la limpieza y el mantenimiento a:
Canal Oriental
A la altura de los barrios San Luis y Antonio Nariño.