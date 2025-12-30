Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 30

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy martes 30 de diciembre se adelantan labores de reparación y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Reparaciones:

Lleras Camargo

Calle 14 Oeste # 46 A 05

Gran Limonar

Calle 11 A # 67 - 05

Siloé

Calle 8 B Oeste con 45

ALCANTARILLADO

Continuará con la limpieza y el mantenimiento a:

Canal Oriental

A la altura de los barrios San Luis y Antonio Nariño.

