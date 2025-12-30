El capitalismo no existe en nuestro país: Benedetti sobre aumento del salario mínimo
El aumento del 23% del salario mínimo en Colombia ha generado diferentes reacciones en los sectores del país, en 6AM hablan gremios, expertos y políticos al respecto
En las últimas horas el presidente Gustavo Petro dio a conocer que el aumento del salario mínimo para el 2026 será del 23%, esto ha dado de qué hablar en diferentes sectores del país, tanto políticos, económicos y de agremiaciones han dado sus perspectivas frente a este tema.
Noticia en desarrollo