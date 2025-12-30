Un muerto y cuatro heridos deja ataque sicarial en el oriente de Cali

Un ataque sicarial registrado en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de Cali, dejó una persona muerta y cuatro más heridas. El hecho generó un amplio operativo policial en la zona mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según informó la Policía Metropolitana de Cali, de manera preliminar se estableció que la víctima mortal estaría relacionada con un caso de feminicidio ocurrido en marzo de 2023 en la capital del Valle.

“De acuerdo con las actividades investigativas preliminares se ha podido establecer que la víctima habría participado en un feminicidio en calidad de coautor, en hechos ocurridos en marzo de 2023 en esta misma ciudad”, señaló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

En cuanto a las personas heridas, el reporte oficial indica que dos de ellas registran anotaciones judiciales por delitos como estafa, lesiones personales, hurto y fraude procesal, entre otros.

Las autoridades continúan con las labores de investigación y recolección de pruebas para identificar y capturar a los responsables del ataque.

“Actualmente nos encontramos adelantando las actividades investigativas que nos permitan dar con los autores de este hecho”, puntualizó el general Urrego.